Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью людей при землетрясении на острове Сулавеси.
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии
  • Reuters

Как заявили в пресс-службе Кремля, Путин направил Видодо телеграмму с соболезнованиями «в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными цунами, обрушившимся на остров Сулавеси».

«Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного индонезийского народа, и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии», — говорится в сообщении.

Ранее в ЕС заявили о готовности оказать помощь властям Индонезии.

По последним данным, в результате землетрясений и цунами у полуострова Минахаса и острова Сулавеси в Индонезии погибли 384 человека

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