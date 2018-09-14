«Путь в никуда»: посол России в США назвал американский бизнес жертвой санкций Вашингтона

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ выдержит санкционное давление Вашингтона. По его словам, от действий Штатов пострадают в первую очередь американские компании. Ранее Госдеп США пригрозил «жёстким» пакетом санкций в связи с делом Скрипалей. Накануне представитель ведомства Маниша Сингх заявила, что Америка ждёт от Москвы гарантий, что в будущем она «не намерена применять химическое оружие». В частности, Россия, по словам дипломата, должна предоставить доступ международным экспертам на определённые химические объекты. О возможности дополнительного санкционного давления на РФ в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2» говорил в четверг и министр энергетики США Рик Перри по итогам переговоров со своим российским коллегой Александром Новаком.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что введение Вашингтоном новых рестрикций против России — это «путь в никуда», поскольку от таких действий пострадают прежде всего американские компании.

«Наша страна выдержит давление. А вот жертвами станут американские компании. С подачи своей же администрации они потеряют значительные доходы, уступив позиции на рынке нашей страны», — заявил дипломат.

Он рассказал, что в России работают порядка трёх тысяч фирм с американским капиталом, совокупный актив которых составляет порядка $75 млрд. В них работают около 180 тыс. человек.

«Уходить из России они не хотят. Это подтвердил майский Петербургский международный экономический форум, где наиболее многочисленная бизнес-делегация, как и в прошлом году, была из США — более 550 участников», — констатировал посол.

«Очень жёсткие санкции»

В четверг, 13 сентября, в комитете по иностранным делам нижней палаты конгресса США прошли слушания, на которых вновь поднимался вопрос санкционного давления на Россию. В частности, помощник госсекретаря по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх заявила, что в начале ноября 2018 года против РФ может быть введён второй пакет «очень жёстких» санкций.

По её словам, это связано с так называемым делом Скрипалей. Новые ограничения автоматически вступят в силу в том случае, если Москва не предоставит Вашингтону гарантий того, что она не намерена в будущем «использовать отравляющие вещества нервно-паралитического действия против своих граждан».

«Пока они этого не сделали... Мы планируем ввести вторую волну очень жёстких санкций в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения. Мировое сообщество не потерпит такого поведения, которое мы видели со стороны России, особенно отравления и убийства собственных граждан», — заявила Сингх.

Американский закон 1991 года «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения» предусматривает возможность введения второй волны санкций через три месяца после первого пакета рестрикций (анонсированного 8 августа в связи с инцидентом в Солсбери). Таким образом, в качестве контрольной точки обозначено 4 ноября.

Помимо предоставления «гарантий», в Госдепе ожидают, что Россия предоставит доступ международным наблюдателям на интересующие их «химические объекты».

«Россия должна быть готова разрешить проверки на местах наблюдателям ООН, или другим международно признанным независимым наблюдателям, или заслуживающими доверия средствами, чтобы убедиться, что власти не используют химическое или биологическое оружие», — отметила Сингх.

По её словам, согласно подсчётам Госдепа, санкционное давление на Россию якобы обошлись Москве в «десятки миллиардов долларов», не считая более широкого воздействия на государственные сектора и «эффект охлаждения» для перспектив российской экономики.

Вместе с тем, в опубликованном докладе помощника министра финансов США Маршалла Биллингслиа сообщается, что за время правления Дональда Трампа Минфин ввёл рестрикции в отношении 212 связанных с Россией лиц и компаний.

«С января 2017 года Минфин ввёл санкции против 212 связанных с РФ лиц и компаний за действия, подпадающие под санкции... Мы агрессивно нацелены на ключевые сектора российской экономики, применив блокирующие санкции в отношении 14 российских банков и санкции в отношении 124 российских финансовых институтов и 50% и более дочерних компаний», — говорится в документе.

В ожидании «чёткого сигнала» от России

К санкционной риторике прибег в ходе своего визита в Москву и министр энергетики США Рик Перри. По итогам переговоров со своим российским коллегой Александром Новаком он заявил, что Соединённые Штаты планируют ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России и проекта «Северный поток — 2» в случае продолжения его реализации.

Перри связал смягчение ограничительной политики и продуктивный диалог с Москвой в энергетическом секторе с некой «корректировкой» российской позиции. Министр не уточнил, какие именно действия он имеет в виду, отметив что ни Москва, ни Вашингтон не заинтересованы в преодолении определённой точки, после которой будут введены новые санкции.

«Я настроен оптимистично относительно того, что в будущем диалог будет продуктивным, что мы увидим чёткий сигнал со стороны России, что активность, которая требует санкций, будет скорректирована в подобающей форме», — сказал Перри.

Журналист RT Мария Финошина задала Перри вопрос, почему США критикуют Москву за якобы использование энергетики в качестве инструмента давления на другие страны и в то же время инициируют введение эмбарго на экспорт нефти из Ирана. Министр энергетики Соединённых Штатов заявил, что Вашингтон имеет право на такие действия.

«США вправе сегодня посылать сигнал странам, которые не ведут себя как цивилизованный член мирового сообщества, что они будут наказаны. Есть множество способов сделать это. Энергетическая отрасль — один из них», — сказал Перри.

В свою очередь, глава Минэнерго РФ выразил обеспокоенность позицией Вашингтона в отношении «абсолютно конкурентоспособного проекта, в котором заинтересованы европейские потребители».

«Потребление газа в Европе растёт, падает собственная добыча. Трубопроводный газ является наиболее надёжным и доступным способом обеспечения энергоресурсами потребителей и в самые пиковые значения, которые бывают очень часто в Европе, особенно в холодные периоды... Развитие такой инфраструктуры в первую очередь направлено на защиту потребителей», — подчеркнул Новак.

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики США Рик Перри

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Очередная фаза давления»

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT назвал разговоры о возможности введения новых антироссийских санкций очередной фазой давления на Москву. Он полагает, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов, а выдвигаемые Вашингтоном требования, в том числе безусловный доступ наблюдателей к российским химическим объектам, в принципе не могут быть рассмотрены.

«Отношения между Россией и США могут быть только равноправными. Такие отношения предполагают диалог с ведением переговорного процесса не с позиции силы, а с позиции равных субъектов международного права. Россия — такой же член международного сообщества, как США, такой же учредитель ООН, постоянный член Совбеза ООН, такой же ответственный член ОЗХО, как и США. И никаких возможностей подобного рода требований со стороны США к России, конечно, быть не может», — заявил эксперт.

Собеседник RT выразил мнение, что американские политические элиты также прекрасно понимают, что подобного рода заявления не могут быть восприняты Москвой и стать предметом конкретного диалога. Таким образом подобные выпады стоит рассматривать не как сигнал к началу переговорного процесса, а как элемент информационной атаки на Россию.

«Жанр информационного вброса требует постоянной подпитки новой информацией. США поступают в рамках этого жанра и нагнетают антироссийскую истерию. Это заявление — одно из звеньев цепи русофобской политики со стороны США», — подчеркнул Шаповалов.

Он отметил, что в рамках борьбы с Москвой на мировой арене на Западе развёрнута широкая кампания по дискредитации России и оказанию на неё давления. Важным элементом этого курса являются санкции, введённые в связи с так называемым делом Скрипалей, а также попытка поставить под сомнение позиции России как ответственного члена ОЗХО.

Не стоит сбрасывать со счетов и внутриполитическую составляющую, связанную с борьбой между администрацией президента США и его политическими оппонентами, полагает эксперт.

«Скрытая форма протекционизма»

В свою очередь, замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров констатировал, что Россия не согласится на предложение Госдепа относительно предоставления «гарантий» и доступа к своим химическим объектам.

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«Российская Федерация уничтожила химическое оружие. Никаких химических объектов военного назначения на территории нашей страны не находится. Кстати, США до сих пор не уничтожили все запасы химоружия, ссылаясь на недостаток финансирования на эти цели. Тем не менее, Россия не претендует на тотальные проверки на американских объектах по хранению запасов химоружия, рассчитывая на то, что США всё же соблюдают нормы международного права и договорённости», — рассказал RT эксперт.

Шатров отметил, что подобное предложение является провокацией, поскольку оно выдвинуто с единственной целью — чтобы Москва ответила на него отказом, чтобы это было представлено как дополнительное основание для введения новых санкций.

«В целом все санкции направлены на экономическое противодействие России. То есть фактически они являются завуалированной формой нездоровой конкуренции и преследуют цели лоббировать интересы американской промышленности, американских компаний. Это скрытая форма протекционизма», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что Вашингтон пытается саботировать не только проект «Северный поток — 2», но и в целом сотрудничество Москвы и Брюсселя, чтобы у Европы не осталось выбора экономических партнёров, и она была вынуждена выстраивать свою экономическую политику «под диктовку США».

«Таким образом США убивают двух зайцев. Они наносят удар российской экономике, и в то же время делают европейскую экономику зависимой от США», — подытожил Шатров.