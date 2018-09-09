«Вбрасывают удобные для правительства версии»: посольство РФ обвинило Лондон в отказе сотрудничать по делу Глушкова

Власти Великобритании отказываются от сотрудничества с Москвой по делу об убийстве бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, вбрасывая удобные для действующего правительства версии. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, комментируя распространённые местными СМИ сообщения об отравлении россиянина. В диппредствительстве подчеркнули, что подобная ситуация сложилась с Александром Литвиненко, Александром Перепиличным, Борисом Березовским, а также Сергеем и Юлией Скрипалями. Дипломаты отметили, что во всех случаях погибшие или пострадавшие россияне были связаны с британскими спецслужбами.

Лондон отказывается сотрудничать с Москвой по делу о смерти бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании.

«Вынуждены констатировать, что официальный Лондон отказывается от сотрудничества в расследовании загадочной смерти 12 марта в Великобритании бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова, вбрасывая в СМИ очередные версии, удобные для правительства консерваторов», — сказал он РИА Новости.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что Глушков якобы подвергся попытке отравления пять лет назад. Об этом изданию рассказал медик Кейт Карр, который оказывал помощь россиянину. В качестве аргументов своей позиции он назвал учащённое сердцебиение и слова самого Глушкова, который утверждал, что его могли отравить. При этом, как пишет The Guardian, расследование, начатое полицией графства Сомерсет, никому обвинений не предъявило. По данным газеты, Глушков тогда отказался сотрудничать со следствием.

В марте 2018 года тело Глушкова было найдено в его собственном доме с признаками удушения. Полиция сначала предположила, что речь идёт о самоубийстве, однако затем дело переквалифицировали в убийство. Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по факту убийства, а Генпрокуратура отправила запрос на взаимодействие с британскими коллегами. Как и в случае с делом об отравлении Скрипалей, Лондон отказался сотрудничать.

Николай Глушков

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По словам представителя посольства, история, рассказанная фельдшером, никак не связана с гибелью Глушкова.

«Британская пресса нас отсылает к событиям пятилетней давности, которые явно не имеют никакого отношения к гибели российского гражданина. Посольство неоднократно направляло ноты в Форин Офис, а также передало в МВД Великобритании официальный запрос Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по уголовному делу о смерти Николая Глушкова. Ответа до сих пор нет. Мы вновь сталкиваемся с невыполнением британцами своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года», — сказал представитель посольства.

Там считают, что Великобритания засекречивает неудобные для властей факты и расследования, в которых фигурируют россияне. В качестве примеров пресс-служба посольства привела Александра Литвиненко, Александра Перепиличного, Бориса Березовского, а также дело Скрипалей.

«Эти истории объединяет то, что погибшие или пострадавшие россияне были так или иначе связаны с британскими спецслужбами. Иных объяснений закрытости и непоследовательности британской стороны просто нет», — подчеркнул пресс-секретарь.

«Пример дезинформации»

Москва неоднократно обвиняла Лондон в невыполнении своих обязательств по сотрудничеству, в том числе и по делу Скрипалей. Так, 15 августа Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с отказом британских властей предоставить доступ представителям России к Скрипалям.

«Обеспокоены отсутствием информации о самочувствии Юлии Скрипаль и её отца, об их местонахождении и, безусловно, поражены продолжающимся отказом британских властей обеспечить к ним доступ консульских сотрудников российского посольства», — сказала Захарова.

В районе инцидента в Солсбери

globallookpress.com

© Joel Goodman

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был найден на улице в Солсбери в бессознательном состоянии. С ним находилась и его дочь Юлия, прилетевшая к нему из России. По версии Скотленд-Ярда, за их отравлением стоят российские спецслужбы.

В полиции утверждают, что против Скрипалей было применено боевое отравляющее вещество «Новичок» (А-234). При этом лаборатория, установившая наименование яда, отказалась назвать конкретное место его производства. Это не помешало Лондону возложить вину за попытку покушения на Москву.

Позже в городе Эймсбери два человека попали в больницу со схожими симптомами. По мнению британской полиции, они также якобы отравились «Новичком», случайно обнаружив флакон с остатками вещества.

Согласно последним утверждениям полиции Великобритании, за этими инцидентами стоят действующие сотрудники ГРУ, а решение об операции «скорее всего, принималось на высшем уровне». Соединённое Королевство в их выводах поддержали власти Канады, Германии, США и Франции, призвав Россию сотрудничать по делу Скрипалей.

Мария Захарова назвала эти обвинения классическим примером дезинформации.

«Очередной выхлоп, который произошёл 5 сентября в Лондоне, очередная попытка привлечь внимание международного сообщества, и государств, и общественных организаций, и журналистов к этим фотографиям и выдать их за фотографии людей, имеющих отношение к российским государственным органам, — это классический пример дезинформации», — сказала она.