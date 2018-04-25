Генпрокуратура России направила Британии запрос по делу Глушкова

Генпрокуратура России направила британской стороне официальный запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу об убийстве бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

«В соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года Генпрокуратура России направила британской стороне официальный запрос о правовой помощи по открытому в России уголовному делу по факту убийства Николая Глушкова в Великобритании», — отмечается в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что многочисленные попытки дипмиссии добиться от британских властей внятных ответов провалились. У посольства вызывает недоумение тот факт, что расследование дела о гибели бизнесмена ведётся секретно, и Лондон категорически отказывается от любых контактов.

«Такое вопиющее нарушение общепринятых норм, закреплённых международными договорами, не поддаётся рациональному объяснению, если только за этим не кроется очередная операция британских спецслужб», — говорится в сообщении.

Ранее посол России Александр Яковенко направил личное обращение главе полиции Лондона Крессиде Дик с целью обсудить ход расследования обстоятельств смерти Николая Глушкова.

О кончине Глушкова, соратника российского бизнесмена Бориса Березовского, стало известно 13 марта 2018 года.