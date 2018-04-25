Генпрокуратура России направила Британии запрос по делу Глушкова

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Генпрокуратура России направила британской стороне официальный запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу об убийстве бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

«В соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года Генпрокуратура России направила британской стороне официальный запрос о правовой помощи по открытому в России уголовному делу по факту убийства Николая Глушкова в Великобритании», — отмечается в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что многочисленные попытки дипмиссии добиться от британских властей внятных ответов провалились. У посольства вызывает недоумение тот факт, что расследование дела о гибели бизнесмена ведётся секретно, и Лондон категорически отказывается от любых контактов.

«Такое вопиющее нарушение общепринятых норм, закреплённых международными договорами, не поддаётся рациональному объяснению, если только за этим не кроется очередная операция британских спецслужб», — говорится в сообщении.

Ранее посол России Александр Яковенко направил личное обращение главе полиции Лондона Крессиде Дик с целью обсудить ход расследования обстоятельств смерти Николая Глушкова.

О кончине Глушкова, соратника российского бизнесмена Бориса Березовского, стало известно 13 марта 2018 года. 

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