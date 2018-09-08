СМИ: Глушкова пытались отравить за пять лет до его убийства в Лондоне
- Reuters
Как передаёт телеканал, в ноябре 2013 года Глушков был обнаружен лежащим на полу в номере отеля после того, как «выпил шампанское с двумя неизвестными».
Отмечается, что Кит Карр — врач, который оказывал пострадавшему первую помощь, — описал состояние Глушкова как «неустойчивое».
Он уточнил, что у россиянина «был ненормальный сердечный ритм».
«За 47 лет работы фельдшером я никогда не сталкивался с кем-то осознанно отравленным, поэтому это не приходило мне на ум, пока он (Глушков. — RT) не сказал: «Мне кажется, они отравили меня», — цитирует Карра телеканал.
Ранее стало известно, что полиция Великобритании разыскивает возможного свидетеля, который способен помочь в расследовании убийства Николая Глушкова.
Генпрокуратура России направила британской стороне официальный запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу об убийстве бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова.
В посольстве России сообщили, что британская сторона не реагирует на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций в рамках расследования убийства Глушкова. Кроме того, в дипмиссии также назвали неприемлемым сокрытие Британией данных о смерти российского бизнесмена.
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