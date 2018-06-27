«Не могут оставаться без последствий»: Медведев поручил разработать ответные меры на введённые США пошлины

Министерству экономического развития необходимо разработать ответные меры на введённые США пошлины на сталь и алюминий. Такое поручение ведомству дал премьер России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам международной торговли. Он отметил, что действия США «не могут оставаться без последствий». В то же время председатель правительства подчеркнул, что Россия не намерена покидать ВТО, а все меры против США будут приниматься в соответствии с правилами организации.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Министерству экономического развития разработать ответные меры на введение США пошлин на ввоз стали и алюминия. Это заявление было сделано в рамках совещания по вопросам международной торговли.

«Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой, и нам нужно подумать о введении ответных мер. Прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения», — заявил премьер-министр.

Говоря об ограничительных мерах со стороны США, Медведев упомянул их «дискриминационный характер», а также отметил, что действия Вашингтона «не могут оставаться без последствий». Но цель ответных санкций — в первую очередь, поддержка российских производственных компаний, которые являются экспортёрами или планируют ими стать.

«Мы видим сложности, с которыми они (российские производственные компании — RT.) сталкиваются, в том числе и из-за необоснованных ограничительных мер. Мы должны хорошо продумать стратегию и тактику наших ответных действий. Естественно, не только на правительственном уровне, но и в консультациях с бизнес-сообществом», — отметил он.

Говоря о введении ответных мер, Медведев упомянул взятые Россией обязательствах при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО). Однако он отметил, что сейчас «без каких-либо легитимных оснований в одностороннем порядке вводятся ограничительные или запретительные пошлины, используются другие протекционистские меры». Российской стороной были введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран и ряда товаров. Сейчас прорабатываются сценарии их продления.

«Они сохраняют силу, и с учётом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. Я в данном случае имею в виду 2019 год», — пояснил премьер.

В то же время он подчеркнул, что Россия не собирается покидать ВТО.

«Тем не менее мы, конечно, не ставим под вопрос наше участие во Всемирной торговой организации. Более того (мы об этом неоднократно говорили на различных площадках), сегодня никакой альтернативы ВТО не существует. Её роль медиатора в международных торговых спорах остаётся ведущей. Другое дело, что и нам нужно научиться полностью использовать доступный в рамках ВТО правовой инструментарий, причём использовать максимально эффективно», — пояснил председатель.

«Молчать нельзя»

Поддержку данной позиции выразил и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв. В разговоре с RT он отметил, что отсутствие контрмер «провоцирует оппонента на следующую серию санкций».

«Мы, законодатели, со своей стороны, опираясь на экспертное мнение отдельных сегментов отраслей, готовы провести необходимую работу. Чтобы выбор конкретных позиций был максимально выгоден для российских производителей с точки зрения импортозамещения или привлечения зарубежных партнёров для локализации на территории страны тех или иных видов продукции, которые могут попасть в контрсанкционные списки», — отметил Гутенёв.

Reuters

О необходимости таких мер высказался и политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

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«Санкционное противостояние начали не мы, но, в отличие от человеческих отношений, где можно подставить другую щёку, с точки зрения международных отношений — тем более когда это отношения между великими державами — здесь нельзя молчать, когда против тебя ведётся определённая компания, в том числе санкционная. Поэтому здесь хочешь не хочешь, а придётся отвечать», — сказал он в интервью RT.

При этом Бышок отдельно напомнил о предстоящей встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Эксперт считает, что она не повлияет на решение о введении ответных мер.

«Что касается России, то мы могли бы подождать встречи Путина и Трампа, но даже если бы подождали месяц или два, то всё равно нужно было ввести санкции против США. Нужно сказать что мы просто реагируем в данном случае. Мир продвинутый вступает в новую эру, где есть некоторый откат глобализации, где страны поддерживают своего производителя путём протекционизма», — заключил Бышок.