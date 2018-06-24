«Маленький шаг к сближению»: какую роль может сыграть встреча разделённых войной корейцев в диалоге Пхеньяна и Сеула

КНДР и Республика Корея договорились возобновить встречи членов семей, которых разделили военные действия 1950—1953 годов. Свидания пройдут в августе, впервые с 2015 года. Эксперты отмечают, что эти визиты помогают развитию возобновившегося недавно диалога Пхеньяна и Сеула. Однако пока «воссоединение» родственников носит исключительно символический характер. По словам специалистов, до настоящего сближения сторон ещё далеко.

Республика Корея и КНДР договорились возобновить встречи членов семей, разделённых боевыми действиями в 1950—1953 годах. Об этом сообщило южнокорейское информагенство «Рёнхап» по итогам двусторонних переговоров, завершившихся 22 июня.

Согласно договорённостям, встречи пройдут с 20 по 26 августа в туристическом регионе Кымгансан на северокорейской территории. В мероприятии с каждой стороны будут участвовать по 100 человек.

Предыдущие встречи разделённых семей проходили с 20 по 26 октября 2015 года после очередного обострения отношений между Пхеньяном и Сеулом. Тогда несколько южнокорейских солдат подорвались на минах на границе с КНДР. В ответ Южная Корея запустила радиовещание пропагандистского характера в приграничной зоне. Однако после многочасовых переговоров стороны решили снизить градус напряжённости. Пхеньян принёс официальные извинения за минирование приграничных территорий, Сеул, в свою очередь, прекратил трансляцию пропагандистских передач. Встреча родственников, разделённых боевыми действиями в середине ХХ века, стала символом примирения двух Корей.

Встреча родственников, разделённых войной

AFP

Вопрос о возобновлении встреч обсуждался на саммите лидеров двух стран — Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, — который прошёл в приграничном Пханмунджоме в конце апреля. Это были первые переговоры на высшем уровне между главами государств за последние одиннадцать лет. По итогам встречи лидеры подписали Пханмунчжомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова, а также заявили о намерении предпринять ряд важных шагов для сближения Пхеньяна и Сеула, в том числе возобновить контакты по линии Красного Креста и провести новую встречу разделённых семей.

«Нужно нечто большее»

Точное количество людей, которых события 1950—1953 годов разбросали по разным государствам, установить не удалось до сих пор. По данным Международного Красного Креста, речь идёт о нескольких миллионах корейцев.

Впервые вопрос о воссоединении семей, оказавшихся в разных лагерях, на международном уровне был поднят в 1971 году. Тогда при участии МКК были установлены телефонные мосты между двумя Кореями. Они зачастую срывались из-за политических сложностей и обострений на линии разграничения, однако позволили людям, которые не видели друг друга десятилетиями, установить хоть какую-то связь.

Контрольно-пропускной пункт между Южной Кореей и КНДР © Lee Jae Won

Reuters

В 1989—1991 годах десяткам беженцев было позволено посетить КНДР и встретиться с родственниками. Впрочем, это послабление коснулось только тех, кто на тот момент проживал в США и Канаде. Те же, кто жил в Республике Корея, на северокорейскую территорию допущены не были. А вскоре между Пхеньяном и Сеулом произошло очередное обострение отношений, и поездки прекратились вовсе.

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Летом 2000 года южнокорейский президент Ким Дэ Чжун и северокорейский лидер Ким Чен Ир впервые договорились о личных встречах между родственниками, которые живут в разных странах из-за войны. В августе того же года произошли первые встречи этих людей, многие из которых уже были в преклонном возрасте.

По данным Красного Креста, в 2001 году умерли более 12 тыс. человек из тех 116 тыс., кто подал заявку в 2000 году на участие в программе воссоединения семей.

Всего же с 2001 года и по настоящий момент прошло уже 18 встреч разделённых войной родственников. По оценкам Красного Креста, у тех, кто всё ещё желает увидеть своих близких, осталось не так много времени. Возраст абсолютного большинства (85%) из тех, кто подавал заявки на участие в программе по воссоединению семей, превышает 70 лет. В среднем за каждые сутки умирают порядка 10 человек из числа участников этого проекта, а каждый год в общей сложности уносит жизни 3,7 тыс. тех, кто ещё надеется встретиться со своей семьёй.

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, кореевед Александр Воронцов считает, что встречи разделённых семей крайне важны для реального сближения Пхеньяна и Сеула.

«Подобные встречи способствуют расширению личных контактов между жителями Севера и Юга. Если они дальше будут расширяться уже в других сферах — по линии бизнеса, туризма, неких официальных структур, то между Пхеньяном и Сеулом в конечном итоге будет расти взаимопонимание», — отметил Воронцов в беседе с RT.

По его словам, хотя объединение двух Корей может осуществиться лишь в долгосрочной перспективе, встречи родственников — это очередной «маленький шаг к сближению».

Встреча членов семей напрямую вытекает из договорённостей, достигнутых на саммите лидеров КНДР и Южной Кореи в конце апреля, напомнил кандидат исторических наук, сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего востока РАН Константин Асмолов.

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«Тогда они оба договорились сформировать единую команду на Азиатские игры, укрепить сотрудничество в области спорта и провести встречу родственников», — напомнил Асмолов в интервью RT.

По его словам, эти свидания — важное событие не только для тех, кто разделён войной, но и для самих политиков, для которых подобные символические «воссоединения» — не что иное, как пиар-акция.

«Нужно чётко понимать, что по большому счёту данные встречи — это такой вид деятельности, который не стоит больших политических или финансовых усилий для руководителей обеих республик. Рассчитаны они на самих родственников, а не на их потомков, а значит, число людей, которым они действительно нужны, неизбежно сокращается. Для многих это последний шанс увидеть близких. Однако для реального сближения между двумя Кореями необходимо нечто большее», — сказал Асмолов.

По его словам, приоритетной задачей властей обоих государств остаётся подписание договора о формальном окончании войны. Две Кореи заключили перемирие 27 июня 1953 года, однако полноценный мирный договор между Пхеньяном и Сеулом не подписан до сих пор.

«По мирному договору остаётся очень много вопросов. Например, сколько сторон будет принимать участие в его разработке и в каком городе этот документ будет подписан? Южная Корея никогда не пойдёт на то, чтобы мир был заключён только между двумя сторонами и в Республике Корея, так как Сеул всё ещё рассматривает КНДР как территорию, над которой он временно утратил контроль, и потому южнокорейцы не хотят легитимизировать Пхеньян подобным образом», — сказал эксперт.

По словам Асмолова, в настоящий момент решение вопроса о дальнейшем сближении двух республик гораздо сильнее зависит от Южной Кореи, чем от КНДР.

«У Муна есть проблемы в экономике, которые пока не очень чувствуются, но будут всё более усугубляться. У него также непростые отношения с Китаем и США.

Однако успех в вопросе улучшения отношений с Севером принёс ему серьёзные политические очки, его партия набрала значительное число голосов на завершившихся недавно муниципальных выборах. А вот будет ли он и дальше разыгрывать северокорейскую карту — это большой вопрос», — отметил Асмолов в беседе с RT.

По его словам, КНДР со своей стороны много сделала для того, чтобы продолжить диалог с Югом.

«Они ввели мораторий на ракетные пуски и взорвали свой полигон, где испытывалось ядерное оружие. А теперь они будут ждать ответных действий со стороны Сеула», — заключил специалист.