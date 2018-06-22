«Шаг к восстановлению межпарламентских связей»: делегация конгресса США посетит Россию

Россия приветствует грядущий визит американских сенаторов и членов палаты представителей в Москву и Санкт-Петербург. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, парламентарии могут приехать в страну уже в конце июня. Дипломат выразил надежду, что поездка положительно скажется на двусторонних отношениях. Ранее стало известно, что Москву посетит советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который займётся подготовкой возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Делегация членов сената и палаты представителей США посетит Россию. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, визит состоится в конце июня — начале июля.

Уже известно, что в Москву и Санкт-Петербург приедут сенаторы-республиканцы Ричард Шелби, Джон Кеннеди и Джон Хувэн — о них ранее писали американские СМИ. Как сообщает ТАСС, Антонов уточнил, что визит нанесут и другие сенаторы и конгрессмены.

«Естественно, мы приветствуем такое стремление, считаем, что приезд сенаторов будет определённым импульсом для того, чтобы возобновить связи между парламентами двух стран. Мы давно за это выступаем, приглашаем наших американских партнёров. И я очень рад, что вот сейчас они откликнулись», — сказал посол.

По его словам, пребывание в России позволит американским гостям избавиться от стереотипов о стране.

«Для меня самое главное, чтобы был сделан шаг к восстановлению межпарламентских связей. Считаю, что, если нам это удастся сделать, тогда можно (будет) говорить и в более широком плане о взаимоотношениях между нашими двумя странами», — отметил дипломат.

Он также выразил надежду, что российские парламентарии нанесут ответный визит. В то же время Антонов подчеркнул, что конкретных планов по поводу такой поездки пока нет.

«Надо подождать результатов этого визита», — добавил Антонов.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

РИА Новости

Ранее в Совете Федерации заявили, что готовы к визиту американских коллег. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко парламента подтвердила, что встреча готовится, отметив, что о её подробностях говорить преждевременно.

«Мы неоднократно обращались в конгресс США с предложениями и на уровне комитетов, и на уровне Группы дружбы: начать диалог, пытаться сблизить позиции, услышать друг друга. Я подтверждаю наше намерение вести такой диалог», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Оценивать потенциальное влияние такого визита на двусторонние связи пока рано, считает руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

«Главное, что межпарламентские контакты возобновятся. Результатов надо добиваться, вырабатывать совместную повестку дня и двигаться в каком-то определённом направлении», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, в конгрессе, вероятно, начали понимать абсурдность отсутствия контактов на межпарламентском уровне.

«У нас никогда не прекращались межпарламентские контакты, даже в годы холодной войны. Сейчас (между Москвой и Вашингтоном. — RT) практически нет никаких отношений, они находятся в тупике», — добавил Подлесный.

Встреча Путина и Трампа

Помимо конгрессменов и сенаторов уже в конце июня Москву посетит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщил официальный представитель Совета по нацбезопасности Гаррет Маркис.

«25—27 июня советник США по нацбезопасности встретится с коллегами в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также отправится в Москву для обсуждения потенциальной встречи Трампа и Путина», — написал он в Twitter.

On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin. — Garrett Marquis (@GMarquis45) 21 июня 2018 г.

Поездку Болтона подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не уточнил, когда именно может состояться визит.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами заявил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным летом 2018 года. 21 июня в ходе встречи с губернаторами в Белом доме он подтвердил возможные переговоры с Россией.

«Мы рассматриваем такую возможность», — прокомментировал Трамп потенциальную встречу с Путиным в июле.

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О том, что встреча может состояться в июле, сообщали в том числе источники газеты The Times. По их данным, местом встречи может стать Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ. Ранее старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности не исключил, что два лидера встретятся в Австрии.

В свою очередь, Путин, комментируя возможную встречу, отметил, что она состоится, когда к ней будут готовы американские власти.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия «читает утечки» из Вашингтона о двустороннем саммите и его сроках, но реагировать на них не собирается.

«Мы открыты к диалогу с Соединёнными Штатами по всем вопросам. Безусловно, нормализация сугубо двусторонних отношений серьёзно помогла бы более эффективному, более тесному взаимодействию на международной арене», — подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешом.

Готовность к диалогу стали подтверждать и в Вашингтоне. В частности, Трамп в очередной раз заявил, что США «хотели бы поладить с Россией». В похожем ключе высказалась и представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Правительство Соединённых Штатов, конечно, предпочло бы, чтобы отношения с Россией были более крепкими», — сказала она.