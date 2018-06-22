«Шаг к восстановлению межпарламентских связей»: делегация конгресса США посетит Россию
- globallookpress.com
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Делегация членов сената и палаты представителей США посетит Россию. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, визит состоится в конце июня — начале июля.
Уже известно, что в Москву и Санкт-Петербург приедут сенаторы-республиканцы Ричард Шелби, Джон Кеннеди и Джон Хувэн — о них ранее писали американские СМИ. Как сообщает ТАСС, Антонов уточнил, что визит нанесут и другие сенаторы и конгрессмены.
«Естественно, мы приветствуем такое стремление, считаем, что приезд сенаторов будет определённым импульсом для того, чтобы возобновить связи между парламентами двух стран. Мы давно за это выступаем, приглашаем наших американских партнёров. И я очень рад, что вот сейчас они откликнулись», — сказал посол.
По его словам, пребывание в России позволит американским гостям избавиться от стереотипов о стране.
«Для меня самое главное, чтобы был сделан шаг к восстановлению межпарламентских связей. Считаю, что, если нам это удастся сделать, тогда можно (будет) говорить и в более широком плане о взаимоотношениях между нашими двумя странами», — отметил дипломат.
Он также выразил надежду, что российские парламентарии нанесут ответный визит. В то же время Антонов подчеркнул, что конкретных планов по поводу такой поездки пока нет.
«Надо подождать результатов этого визита», — добавил Антонов.
- Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
- РИА Новости
Ранее в Совете Федерации заявили, что готовы к визиту американских коллег. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко парламента подтвердила, что встреча готовится, отметив, что о её подробностях говорить преждевременно.
«Мы неоднократно обращались в конгресс США с предложениями и на уровне комитетов, и на уровне Группы дружбы: начать диалог, пытаться сблизить позиции, услышать друг друга. Я подтверждаю наше намерение вести такой диалог», — цитирует ТАСС Матвиенко.
Оценивать потенциальное влияние такого визита на двусторонние связи пока рано, считает руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.
«Главное, что межпарламентские контакты возобновятся. Результатов надо добиваться, вырабатывать совместную повестку дня и двигаться в каком-то определённом направлении», — отметил эксперт в беседе с RT.
По его словам, в конгрессе, вероятно, начали понимать абсурдность отсутствия контактов на межпарламентском уровне.
«У нас никогда не прекращались межпарламентские контакты, даже в годы холодной войны. Сейчас (между Москвой и Вашингтоном. — RT) практически нет никаких отношений, они находятся в тупике», — добавил Подлесный.
Встреча Путина и Трампа
Помимо конгрессменов и сенаторов уже в конце июня Москву посетит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщил официальный представитель Совета по нацбезопасности Гаррет Маркис.
«25—27 июня советник США по нацбезопасности встретится с коллегами в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также отправится в Москву для обсуждения потенциальной встречи Трампа и Путина», — написал он в Twitter.
On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin.— Garrett Marquis (@GMarquis45) 21 июня 2018 г.
Поездку Болтона подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не уточнил, когда именно может состояться визит.
Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами заявил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным летом 2018 года. 21 июня в ходе встречи с губернаторами в Белом доме он подтвердил возможные переговоры с Россией.
«Мы рассматриваем такую возможность», — прокомментировал Трамп потенциальную встречу с Путиным в июле.
О том, что встреча может состояться в июле, сообщали в том числе источники газеты The Times. По их данным, местом встречи может стать Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ. Ранее старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности не исключил, что два лидера встретятся в Австрии.
В свою очередь, Путин, комментируя возможную встречу, отметил, что она состоится, когда к ней будут готовы американские власти.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия «читает утечки» из Вашингтона о двустороннем саммите и его сроках, но реагировать на них не собирается.
«Мы открыты к диалогу с Соединёнными Штатами по всем вопросам. Безусловно, нормализация сугубо двусторонних отношений серьёзно помогла бы более эффективному, более тесному взаимодействию на международной арене», — подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешом.
Готовность к диалогу стали подтверждать и в Вашингтоне. В частности, Трамп в очередной раз заявил, что США «хотели бы поладить с Россией». В похожем ключе высказалась и представитель Госдепа Хезер Науэрт.
«Правительство Соединённых Штатов, конечно, предпочло бы, чтобы отношения с Россией были более крепкими», — сказала она.