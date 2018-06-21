Лавров заявил, что Россия готова к контактам с США

Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции отказался комментировать сообщения о скорой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, однако подчеркнул, что Москва готова к контактам с Вашингтоном.

«Президент Путин неоднократно подчёркивал, что, по нашему убеждению, если Соединённые Штаты и Российская Федерация начинают сотрудничать по решению той или иной международной проблемы, то в большинстве случаев это получается и от этого выигрывают все члены международного сообщества», — сказал он.

Министр подчеркнул, что эта позиция «востребована многими странами».

«Безусловно, нормализация сугубо двусторонних отношений серьёзно помогла бы и более эффективному, более тесному взаимодействию на международной арене. Наши предложения о том, как преодолеть известный раздражитель в двусторонних отношениях, не раз отправлялись в Вашингтон», — добавил он.

Лавров рассказал, что направлял подобные предложения госсекретарю США Майку Помпео.

«Параллельно мы готовы в тех международных ситуациях, где у нас есть возможность взаимодействовать уже сейчас, поступать именно таким образом. У нас есть, как вы знаете, контакты и по линии дипломатов, и по линии военных по сирийскому урегулированию», — указал он.

Он отметил, что «читает утечки», которые происходят в Вашингтоне, о скором саммите США и России.

«Мы на утечки не реагируем, но то, что мы всегда готовы к контактам, — это всем известно. И если у нас будут договорённости на высоком и тем более высшем уровне, о них будет своевременно объявлено», — заключил Лавров.

Как ранее писали СМИ, американские власти рассчитывают, что встреча Трампа и Путина состоится в июле.

При этом 15 июня президент США допустил, что может встретиться с Путиным этим летом.

RT ведёт прямую трансляцию.