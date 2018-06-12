«Ретроспективная непредсказуемость»: чем обусловлено введение Минфином США новых антироссийских санкций

Санкционный механизм США «существует сам по себе и не руководствуется здравым смыслом». Так прокомментировали в Совфеде введение новых ограничительных мер со стороны Вашингтона. Опрошенные RT эксперты отмечают, что оказываемое давление на Москву — часть классической стратегии американской администрации. В обновлённый список Минфина Соединённых Штатов попали пять российских компаний и трое граждан. По словам главы казначейства Стивена Мнучина, их «злонамеренные действия» ставили под угрозу безопасность Америки и её союзников.

Власти Соединённых Штатов объявили о расширении санкций в отношении России. В понедельник, 11 июня, в санкционный список американского Минфина были включены три физических лица и пять компаний. Ограничительные меры введены в соответствии с принятым в 2017 году законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Санкции затронули научно-исследовательский институт «Квант» — за «обширные связи» с ФСБ России и работу над проектом, подрядчиком которого выступает спецслужба; консалтинговую компанию Digital Security и подконтрольные ей структуры Embedi и Erpscan — за «материальную и технологическую поддержку ФСБ»; российское предприятие ООО «Дайвтехносервис» — за подписанный в 2011 году контракт от ФСБ на сумму в $1,5 млн, а также за поставку подводного оборудования.

Кроме того, в список санкций включены имена Александра Трибуна, Владимира Каганского и Олега Чирикова, которые являлись представителями «Дайвтехносервиса».

По мнению главы американского Минфина Стивена Мнучина, своими действиями российские предприятия поставили под угрозу безопасность Америки и союзных государств.

Министр финансов США Стивен Мнучин

Reuters

«США продолжают предпринимать усилия, чтобы противостоять злонамеренным действиям компаний, работающим по указанию РФ, её вооруженных сил и разведки, призванных увеличить кибервозможности России», — подчеркнул он.

При этом в качестве примера «злонамеренной киберактивности» России Мнучин привёл вирус NotPetya. Ранее российские официальные лица неоднократно отвергали обвинения в причастности к хакерским атакам.

«Без смысла»

Санкционное воздействие на Россию со стороны Соединённых Штатов потеряло всякий смысл и вышло из под разумного контроля. Так в Москве прокомментировали расширение ограничительных мер, осуществлённое американским казначейством.

«Такое впечатление, что американский санкционный механизм уже вышел из-под контроля здравого смысла. Он существует сам по себе и требует постоянной подпитки для самоутверждения», — приводит РИА Новости слова главы международного комитета Совфеда Константина Косачёва.

По его мнению, авторы американских санкций совершат политическое харакири, если рано или поздно признают их бессмысленность.

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При этом его коллега, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, усмотрел в американских санкциях «специфическую форму недобросовестной конкуренции». По его мнению, Вашингтон использует надуманный предлог для защиты собственной безопасности.

«В рамках закона о контрсанкциях против США и иных недружественных государств, недавно вступившего в силу, есть все возможности жёстко ответить и на эти санкции», — подчеркнул сенатор.

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств». Цель документа — защита интересов и безопасности РФ, её суверенитета и территориальной целостности.

«Классическая стратегия»

Введение санкций на фоне разговоров о сближении является излюбленным манёвром администрации Белого дома, заявил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«Санкции, вводимые Минфином США, не являются критическими. Трамп готовится к продолжению диалога с Россией, но всё его окружение, в том числе Джон Болтон, настроено категорично. Они полагают, что чем больше давления будет оказано, тем более сговорчивой будет Россия. На самом деле они идут по классической переговорной стратегии, которая называется «чем хуже — тем лучше». США шаг за шагом вводят санкции разного плана. Они касаются наших центров, связанных с военными, энергетическими и IT-технологиями, но они не наносят значимый удар», — отметил он.

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Эксперт отметил, что позиция Трампа строится на диссонансе и в ближайшее время он продемонстрирует собственную позицию.

«Особенно на фоне встречи с Ким Чен Ыном он показывает, что не такой простой и сговорчивый. При этом он говорит, что нужен диалог с Россией», — заключил Судаков.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отмечает, что вводимые Соединёнными Штатами санкции, которые не имеют под собой временных ограничений, создают опасный прецедент.

«Подобная мера даёт возможность США и любой другой стране, ориентированной на них, предъявлять претензии любому третьему государству за предполагаемые преступления, которые совершало оно, либо его субъект, на протяжении неограниченного промежутка времени. Это олицетворяет такое неприятное качество современной международной политики, как ретроспективная непредсказуемость. То есть неизвестны последствия не только текущих событий, но и тех, что уже случились и, за которые могут завтра предъявить претензии. Из этой ситуации нет никакого положительного выхода», — сказал он в разговоре с RT.

При этом, по его мнению, у Вашингтона неисчерпаемые возможности для обновления санкционного списка в отношении Москвы.

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«Прежде всего нужно сказать, что список расширился неосновательно. Сомневаюсь, что была какая-то чёткая привязка к дате или событию на мировой арене. Неприятность этих санкций состоит в том, что непонятно будут ли они сняты. Эти обвинения основываются на якобы преступлениях людей, совершённых когда-то, но при этом не существует срока давности за них. Для примера санкции по Донбассу связаны с имплементацией Минских соглашений. В данном же случае совершенно непонятно, насколько всё это затянется, а также кого ещё добавят в эти списки, поскольку находить и добавлять под эти санкции лица или компании, аффилированные с РФ, можно долго и успешно», — подчеркнул аналитик.

Между тем собеседник RT также указал, что сфера информационных технологий стала новым участком боевых действий в международных конфликтах. В связи с этим, как он считает, российские власти должны пойти по стопам американских коллег и быть готовыми к отражению киберугроз.

«Киберконфликты сложно выявлять и предотвращать. Мир уходит в невидимую киберсферу, но наказание за происходящее в ней реально и ощутимо», — пояснил собеседник.

«Понятно, что США не первый и не главный объект для кибератак, аналогичным нападениям подвергается и российская инфраструктура. В этом случае мы тоже должны понимать, как будем отвечать на поступающие угрозы», — заключил Бышок.