«Зачистка внутриполитического поля»: почему британские СМИ вновь заговорили о хакерах из России

Великобритания в скором времени якобы может подвергнуться хакерской атаке из России, в результате которой пострадают высокопоставленные лица государства. Об этом написали британские СМИ, ссылаясь на источники в спецслужбах. При этом власти королевства, по данным массмедиа, уже готовят «адекватный ответ» на кибератаку. Эксперты отмечают, что подобные информационные вбросы могут быть попыткой премьер-министра страны Терезы Мэй продлить свою политическую карьеру. Почему в Лондоне снова обеспокоены проблемой «русских хакеров» — в материале RT.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила от спецслужб страны информацию о том, что Россия может провести масштабную кибератаку против Соединённого Королевства с целью получения компромата на британских руководителей. Об этом 15 апреля сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в британских спецслужбах.

«Мы знаем, что у России есть планы получения материалов компрометирующего свойства, мы готовы к этому. Мы располагаем информацией, что они (русские. — RT) имеют возможность осуществить масштабное незаконное проникновение в наши интернет-ресурсы. Мы не говорим, что у них есть некие закрытые сведения, которые ждут своего часа, чтобы быть опубликованными, но для нас было бы удивительным, если бы у них не было подобных материалов», — заявил источник The Sunday Times.

Тереза Мэй

Reuters

По его данным, из-за действий российских хакеров в открытом доступе могут оказаться засекреченные данные, «касающиеся британских чиновников, членов парламента страны и других лиц высшего звена». В материале газеты подчёркивается, что Мэй может столкнуться с «атакой, аналогичной той, с которой столкнулась Хиллари Клинтон в ходе последних президентских выборов в США».

Напомним, во время избирательной кампании в Соединённых Штатах произошёл скандал в стане кандидата от Демократической партии. Выяснилось, что главная помощница Клинтон Хума Абедин пересылала электронные письма Госдепа, включая пароли к правительственным системам, на свою персональную почту на Yahoo. В момент пересылки этих сообщений доступ к компьютеру Абедин имел её бывший муж. Произошло это до крупного взлома сотен миллионов учётных записей портала. Тогда в кибератаках на сайт Yahoo Соединённые Штаты обвинили троих россиян — Алексея Белана, Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Причём двоих из них Минюст США называет сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

«Сможем сделать кое-что против русских»

Источник The Sunday Times сообщил, что британские спецслужбы и ведомства готовы принять ответные меры против российских хакеров. «Нельзя исключать, что российские компьютерные хулиганы проникнут настолько глубоко в наши информационные базы, что смогут нанести нам достаточно серьёзный ущерб», — пояснил он.

Источник добавил, что в случае кибератак со стороны российского правительства или так или иначе связанных с ним структур Великобритания, «без сомнения, сможет сделать кое-что против русских».

Reuters

По данным газеты, для ответа на возможную кибератаку с российской стороны будут задействованы британские Минобороны и Центр правительственной связи (служба, занимающаяся защитой информации британского правительства и армии).

Как рассказали The Sunday Times источники, знакомые с ситуацией, специалисты по компьютерным технологиям уже «заняли предварительные позиции» внутри российских информационных систем для ответа на возможную кибератаку со стороны России.

На публикацию The Sunday Times отреагировал МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство решило через посольство запросить информацию о том, какого рода кибератаками Великобритания угрожает России.

«Посольство России в Лондоне направило официальный запрос в МИД Великобритании с требованием разъяснить информацию об угрозах, которая исходила из стен парламента страны и из СМИ. Россия воспринимает сведения о нарушении кибербезопасности крайне серьёзно», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Лондоне, опубликованном в Twitter.

Кроме того, журналисты The Sunday Times утверждают, что правительство Великобритании намерено принять меры в отношении «друзей Путина», имеющих банковские счета, на которых лежат деньги, нажитые якобы «в результате противоправной деятельности».

«Мы рассматриваем разные аспекты возможных действий в связи с этим», — приводит газета слова главы кабинета министров Великобритании Терезы Мэй. «В скором времени вы увидите масштабные действия, предпринятые в финансовом секторе против российских олигархов на территории Соединённого Королевства», — сообщили The Sunday Times источники в Минфине Великобритании.

Компромат лежит неглубоко

Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев заявил RT, что компромат на Терезу Мэй в большом количестве присутствует даже в открытых источниках.

«Если кому-то надо собрать компрометирующие Мэй материалы, то для этого не нужно быть хакером. Нужно проявить лишь журналистское стремление покопаться в открытых источниках и желание потом всё, что там найдено, опубликовать. Речь идёт о соучастии этого политика в педофильском скандале, который имел место в то время, когда Мэй возглавляла МВД Великобритании. Тогда полиция фактически отказывалась расследовать дело о множественных случаях педофилии с участием мигрантов в городе Телфорде, что вызвало серьёзный общественный резонанс», — напомнил Евстафьев.

По словам эксперта, сейчас британский премьер хочет продлить на максимальный срок своё политическое будущее, а потому она заранее посредством нынешней публикации в The Sunday Times решила объявить весь компромат на себя происками русских хакеров.

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«Я могу также всячески приветствовать действия властей Великобритании, направленные на возврат денег российского крупного бизнеса на территорию РФ, — подчеркнул Дмитрий Евстафьев. — Российские власти, на мой взгляд, недостаточно сделали для возврата капиталов крупного бизнеса в нашу страну, но тут британцы, видимо, решили прийти нам на помощь».

Как считает эксперт, публикации в прессе наподобие статьи в The Sunday Times связаны с борьбой за власть внутри Соединённого Королевства.

«В связи с тем, что до сих пор неясно, кто в Британии будет оплачивать брексит и как решать другие внутренние проблемы страны, у Консервативной партии, к которой относится нынешний премьер и глава МИД Борис Джонсон, серьёзный кризис. Неясна ситуация и с их главными конкурентами — лейбористами. Если посмотреть на их лидера Джереми Корбина, то можно сделать вывод о том, что это уже какая-то прокоммунистическая структура, существование которой никак не вяжется с современной историей Великобритании. Значит, какие-то теневые игроки заинтересованы в максимально глубокой зачистке внутриполитического поля государства», — предположил Евстафьев.

Доцент МГИМО, директор центра европейской информации Николай Топорнин, в свою очередь, заявил RT, что заявление о возможных атаках Великобритании со стороны российских хакеров является всего лишь логическим продолжением конфликта между Лондоном и Москвой.

Борис Джонсон

Reuters

«Точкой отсчёта я бы назвал здесь отравление семьи Скрипалей. С этого момента и Мэй, и Борис Джонсон заняли предельно неконструктивную и необоснованно жёсткую позицию, после чего события развивались в крайне конфликтном ключе», — сказал эксперт. По его словам, не исключено, что вслед за публикацией на тему российских киберпреступников британские власти наложат на российское государство очередные санкции.

С высокой долей вероятности очередные санкции будут скоординированы Лондоном с Вашингтоном, поскольку по очень многим вопросам в отношениях с Россией они выступают единым фронтом, считает эксперт.

«Российскому руководству остается это учесть и по возможности не подставлять российские госкомпании, которые могут иметь какие-то отношения с Великобританией», — считает Топорнин.