Мнучин объяснил новые санкции США в отношении России «растущей киберугрозой»

США ввели новые санкции в отношении российских компаний и физических лиц в связи с «киберугрозой со стороны организаций, работающих по указанию Москвы», заявил министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин.

«Соединённые Штаты предпринимают усилия по противостоянию вредоносным организациям, которые работают по указанию российских властей, российской армии и её разведслужб для увеличения наступательной способности в киберсфере», — приводит его слова ABC.

Как отметил министр, предприятия, подпавшие под санкции, «способствовали улучшению кибер- и подводных возможностей России посредством их работы с ФСБ».

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении трёх физических лиц и пяти компаний из России.