Мнучин объяснил новые санкции США в отношении России «растущей киберугрозой»
- Reuters
«Соединённые Штаты предпринимают усилия по противостоянию вредоносным организациям, которые работают по указанию российских властей, российской армии и её разведслужб для увеличения наступательной способности в киберсфере», — приводит его слова ABC.
Как отметил министр, предприятия, подпавшие под санкции, «способствовали улучшению кибер- и подводных возможностей России посредством их работы с ФСБ».
Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении трёх физических лиц и пяти компаний из России.