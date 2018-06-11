Эксперт прокомментировал расширение США антироссийских санкций

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал в беседе с RT введение США новых санкций в отношении российских компаний и физических лиц.

«Санкции, вводимые Минфином США, не являются критическими. Трамп готовится к продолжению диалога с Россией, но всё его окружение, в том числе Джон Болтон, настроено категорично. Они полагают, что чем больше давления будет оказано, тем более сговорчивой будет Россия. На самом деле они идут по классической переговорной стратегии, которая называется «чем хуже — тем лучше». США шаг за шагом вводят санкции разного плана. Они касаются наших центров, связанных с военными, энергетическими и IT-технологиями, но они не наносят значимый удар», — отметил Судаков.

Как добавил эксперт, «Трамп должен наиграть политику, показать, что он агрессивный и настоящий мужик».

«Особенно на фоне встречи с Ким Чен Ыном он показывает, что не такой простой и сговорчивый. При этом он говорит, что нужен диалог с Россией», — заключил Судаков.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении трёх физических лиц и пяти компаний из России. Министр финансов Стивен Мнучин отметил, что предприятия, подпавшие под санкции, «способствовали улучшению кибер- и подводных возможностей России посредством их работы с ФСБ».