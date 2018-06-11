«Нужно быть готовыми»: Минобороны России сообщило о попытке боевиков прорваться из подконтрольного США района в Сирии

В Сирии боевики совершили попытку прорыва из района Эт-Танфа в направлении Пальмиры. Атака террористов была отражена правительственными войсками при поддержке ВКС России. В Минобороны РФ указали, что подконтрольный США регион стал прибежищем для незаконных бандформирований. Также в оборонном ведомстве сообщили, что оппозиционные силы при содействии американских военных готовят серьёзную провокацию с применением отравляющих веществ в провинции Дейр эз-Зор. По данным российских военных, имитация химической атаки станет поводом для нового удара коалиции по САР.

В понедельник, 11 июня, около 04:00 мск на юге провинции Хомс правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России предотвратили попытку прорыва боевиков из района Эт-Танфа в направлении Пальмиры. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, многочисленная группа террористов, передвигавшаяся на пикапах с крупнокалиберным вооружением и мотоциклах, была обнаружена сирийскими наблюдательными постами в районе горы Гураб.

«В ходе боестолкновения при поддержке авиации ВКС России прорыв боевиков был сорван, пятеро боевиков, пикап и один мотоцикл уничтожены. Остальные боевики рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населённого пункта Эт-Танф», — подчеркнули в российском Центре по примирению.

Отмечается, что попытки прорыва из подконтрольного вооружённым силам США района предпринимаются боевиками на регулярной основе. В российском оборонном ведомстве также заявили о критической гуманитарной ситуации в лагере беженцев «Рукбан».

«Сирийский лагерь беженцев «Рукбан», находящийся рядом с военной базой США в Эт-Танфе, из-за отсутствия доступа туда сирийских властей стал прибежищем для боевиков со всей Сирии, включая террористов ИГИЛ* и источником пополнения террористических формирований в центральной части страны», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Напомним, что ранее глава сирийского МИД Валид Муаллем потребовал от командования вооружённых сил США покинуть район Эт-Танф. «Мы ещё не приступали к переговорам по южному фронту... Показателем будет выход США с нашей территории в Эт-Танфе», — заявлял он.

В свою очередь официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков указал главе Пентагона Джеймса Мэттиса, что все оставшиеся очаги сопротивления террористов в Сирии находятся только в районах, подконтрольных США.

«Реальная же «катастрофа для сирийского народа» фиксируется ООН и правозащитниками как раз в оккупированном американскими войсками районе Эт-Танф и незаконно контролируемой США Ракке. О чём достоверно было изложено в последнем докладе Amnesty International», — заметил он.

Боевики при содействии США готовят провокации

Кроме того, 11 июня российские военные сообщили о подготовке силами, подконтрольными США, провокации с использованием химикатов в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

«По информации, подтвержденной по трём независимым каналам в Сирии, командование так называемой «Сирийской свободной армии» при содействии военнослужащих американских сил специальных операций готовит серьёзную провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр эз-Зор», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным российского ведомства, боевики доставили в населённый пункт Хакль Аль-Джафра баллоны с хлором, которые послужат реквизитом для имитации очередной «химической атаки режима против мирного населения». Конашенков отмечает, что провокация станет поводом для нового удара по Сирии со стороны американской коалиции.

«Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией «коалиции» во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

С учётом всей предоставленной информации в Минобороны РФ предупредили о недопустимости использования подобных провокаций для препятствования урегулированию ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

Вид на Дейр эз-Зор

AFP

Отметим, что в конце мая в СМИ появились данные о подготовке силами США постановочных операций с использованием химического оружия в Сирии. Отмечалось, что участие в провокации примут боевики, которые ранее работали с террористической организацией «Исламское государство», а теперь сотрудничают с Соединёнными Штатами. Кроме того, сирийских жителей доставляли на американскую базу для того, чтобы обучить изображению последствий химической атаки.

«Провокации продолжатся»

Напомним, что 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химического оружия. При этом за несколько дней до атаки в Минобороны РФ опровергали сообщения о применении Дамаском химоружия в городе Дума. В российском Центре по примирению, в частности, также отмечали «сфабрикованный характер» информации, предоставленной неправительственными организациями, включая «Белые каски».

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя последствия ракетной атаки, подчёркивала нелогичность действий стран Запада, которые свидетельствовали о «твёрдой основе выхода Сирии из кризиса». Сирийский президент Башар Асад в интервью RT также указывал на то, что история с якобы применением химоружия была придумана как предлог для нападения.

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«Они рассказали эту историю, эту ложь, а общественность во всём мире и на Западе им не поверила. Но отступать было некуда. Нужно было что-то предпринять, пусть и не столь масштабное», — пояснил сирийский лидер.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, кроме того, отметил предсказуемость появления новых провокаций со стороны боевиков после апрельского эпизода в Восточной Гуте.

«К берегам Сирии подошла группировка во главе с авианосцем «Гарри Трумэном», это говорит о том, что такие провокации ещё будут. Есть ряд провинций, которые входят в зону деэскалации, на территории которых существуют зоны, контролируемые боевиками. После провокации в Восточной Гуте, представители «Белых касок» на некоторое время растворились, но свои сценарии они будут продолжать. Это направлено на то, чтобы оправдать применение силы со стороны США и коалиции, как было и 14 апреля», — пояснил он в беседе с RT.

Аналитик также добавил, что Вашингтон не будет руководствоваться никакими постановлениями ООН. По его словам, США вновь заблокируют любые проекты по этому вопросу в Собвезе ООН.

«В прошлый раз были даже привезены свидетели этой инсценировки, но никакой реакции Вашингтона не последовало. Если провокации появятся, понятное дело, какой сценарий может за этим последовать. Командованию Минобороны США не нужно забывать слова нашего начальника Генштаба, который недавно встречался с главой объединённых штабов стран НАТО, он сказал, что если в результате удара пострадают наши военнослужащие или специалисты, то Россия оставляет за собой право сбивать не только средства воздушного нападения, но и носители», — заключил эксперт.

В свою очередь президент Академии геополитических проблем, военный эксперт Леонид Ивашов в беседе с RT также отметил надуманность американских действий, при этом добавив, что политика администрации Вашингтона и строится на подобных провокациях.

«Было бы удивительно, если бы американцы и их подручные — террористические организации, которые они пестовали, вооружали — действовали по-другому. Россия и САР сегодня выступают противником политики США на Ближнем Востоке, провокации были, есть и будут, и будут нарастать, не только с химическим оружием. Они сыграли несколько раз провокационную роль, понижая авторитет и российских военных и российской политики в целом. Они будут продолжать, к этому нужно быть готовыми», — сказал эксперт.

По его словам, России для срыва готовящихся провокаций необходимо применить ответные меры дипломатического характера.

«Нам, видимо, необходимы контроперации — до того как состоится сама провокация — по всем направлениям, начиная с Совбеза ООН. Там мы получим поддержку от Китая. Необходимо обращаться в суды, нужно наступать, чтобы сорвать эти провокационные действия. Нужно выявлять и представлять факты в Шанхайскую организацию, группу стран БРИКС, говорить о них с трибуны ООН», — пояснил собеседник.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.