«Рекомендуем изучить карту»: в Минобороны России указали главе Пентагона на реальную обстановку в Сирии

Все оставшиеся в Сирии очаги сопротивления террористов «Исламского государства»* находятся в контролируемых США районах страны, заявили в Минобороны России. В ведомстве указали главе Пентагона Джеймсу Мэттису, который обвинил Дамаск, Москву и Тегеран «в катастрофе сирийского народа», что именно Вашингтон несёт ответственность за появление группировки и её распространение на Ближнем Востоке. Российские военные подчеркнули, что значительная часть поставленного США «сирийской оппозиции» оружия в итоге оказалась в руках террористов, а реальная гуманитарная катастрофа разворачиватеся в подконтрольных западной коалиции районах Сирии, включая Ракку и лагерь беженцев «Эр-Рукбан».

Все оставшиеся в Сирии очаги сопротивления террористов «Исламского государства»* находятся в подконтрольных США районах арабской республики, а само возникновение группировки и её успехи стали следствием политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В силовом ведомстве также раскритиковали слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который 6 июня заявил, что президент САР Башар Асад при поддержке Ирана и России «привёл сирийский народ к катастрофе», а курдские вооружённые формирования СДС (Сирийские демократические силы) — это «единственная организация, которой удалось в упорной борьбе одержать победу над ИГ» в Сирии.

«Удивлены словесными манипуляциями нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса в отношении происходящего в Сирии. Прежде всего хотели бы напомнить ему, что возникновение и становление террористической организации ИГИЛ в Ираке является прямым и никем не оспариваемым следствием вторжения американских войск в эту страну под лживым предлогом якобы наличия у Саддама Хусейна химического оружия», — заявил Конашенков.

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По его словам, дальнейшая экспансия террористов ИГ в Сирию стала возможной благодаря «преступному бездействию» США и так называемой международной коалиции, в результате которого боевики быстро получили контроль над основными нефтеносными районами востока Сирии и, как следствие, постоянный приток финансовых средств от незаконной реализации нефтепродуктов.

«Всё это время Вашингтон был сосредоточен на финансировании и прямых поставках вооружения на сотни миллионов долларов вымышленной «сирийской оппозиции». Однако подавляющая часть направляемого США вооружения и боеприпасов ушла в руки боевиков сирийского филиала «Аль-Каиды»** — «Джабхат ан-Нусры»*** и ИГИЛ, чьими целями, по совпадению с политикой Вашингтона, было свержение законного правительства Сирии», — отметил Конашенков.

Говоря о текущей ситуации в арабской республике, в Минобороны рекомендовали главе Пентагона «изучить карту с обстановкой в этой стране».

«Все оставшиеся очаги сопротивления террористов ИГИЛ в Сирии находятся только в районах, контролируемых США», — подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что в сирийских провинциях, подконтрольных законным властям республики, идёт активная работа по восстановлению мирной жизни (включая разминирование населённых пунктов), работают предприятия, рынки, школы и детские сады. В эти районы поступает продовольствие и гуманитарная помощь, в финансировании которой Соединённые Штаты не принимали участия.

«Реальная же «катастрофа для сирийского народа» фиксируется ООН и правозащитниками как раз в оккупированном американскими войсками районе Эт-Танф и незаконно контролируемой США Ракке. О чём достоверно было изложено в последнем докладе Amnesty International», — подчеркнул представитель Минобороны.

«У США совсем другие заботы»

Подтверждением слов представителя Минобороны могут служить рассказы беженцев, пришедших в пригороды Дамаска из подконтрольного западной коалиции лагеря «Эр-Рукбан», ситуацию в котором в ООН назвали гуманитарной катастрофой. Беженцы отметили, что преодолели многокилометровый путь по пустыне и обратились к сирийским властям из-за отсутствия помощи в самом лагере.

«Мы думали спастись там, а в итоге чуть не умерли с голоду. Оказалось, там нет ничего, совсем ничего. Понимаете, даже продукты и лекарства нам привозили знакомые из Дамаска, и мы платили за это деньги. Отдали всё, что у нас было», — цитирует РИА Новости одну из беженок, Матру Рамадан Ходор.

Другие сирийцы рассказали, что не захотели оставаться в лагере «Эр-Рукбан», поскольку там были перебои со снабжением водой и продуктами. Теперь переселенцам помогают обустроиться студенты одного из университетов Дамаска.

Напомним, десятки тысяч жителей восточных провинций Сирии прибыли в район Эт-Танф провинции Хомс летом 2014 года, когда началось вторжение террористов «Исламского государства» в САР. Однако иорданские власти по ряду причин не пустили беженцев в страну — так близ сирийско-иорданской границы и появился лагерь «Эр-Рукбан».

По словам эксперта Российского института стратегических исследований Владимира Фитина, ответственность за критическую ситуацию в «Эр-Рукбане» лежит на Вашингтоне.

«Неоднократно российская сторона призывала и американцев, и международное сообщество дать возможность направлять гуманитарные грузы в лагерь. Но поскольку он находится в зоне американской военной базы в Эт-Танфе, где американцы установили вокруг базы 50-километровую зону, в которую никто, кроме них, не должен входить, лагерь оказался фактически в осаде — и ситуация там становилась хуже день ото дня. И то, что беженцы покидают лагерь, — совершенно естественно. Они ищут места, где они будут в безопасности и где у них будут хотя бы элементарные условия для жизни», — заявил Фитин.

По словам собеседника радио Sputnik, Соединённые Штаты не заинтересованы в решении гуманитарных проблем, поскольку их сфера интересов лежит в другой плоскости.

«У них совсем другие заботы. Они всегда пытались создать ситуацию, когда можно было бы обвинить Дамаск в гуманитарной катастрофе», — подчеркнул Фитин.

«Они отрезали ряд зон и говорят, что сделали это якобы для их защиты от насилия со стороны сирийской правительственной армии. А в те зоны, которые освобождали сирийские правительственные войска, они помощь не направляли — помощь там оказывается Россией», — заявил эксперт.

«Дело ещё не закончено»

В пятницу, 8 июня, Джеймс Мэттис заявил, что Соединённые Штаты сохранят своё военное присутствие в Сирии до тех пор, пока продолжается борьба с террористами «Исламского государства».

«Безусловно, мы продолжаем борьбу с ИГ, и дело ещё не закончено. Мы будем продолжать... Наша цель — это борьба с ИГ, и мы намерены довести её до конца», — заявил Мэттис.

Также накануне стало известно, что в ходе переговоров на полях саммита министров обороны стран НАТО Джеймс Мэттис и его турецкий коллега Нуреттин Джаникли обсудили совместные действия в Сирии, в частности, в районе подконтрольного курдам города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо.

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«Министр Мэттис высоко оценил двусторонние усилия в Сирии по развитию прочных и долгосрочных договорённостей в Манбидже для решения проблем безопасности Турции, обеспечения стабильности и безопасности в регионе и сосредоточения внимания на борьбе с ИГ», — заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

При этом, несмотря на утверждение «дорожной карты» по Манбиджу, Мэттис заявил, что Вашингтон считает критически важной роль подразделений СДС в борьбе против «Исламского государства».

Также в пятницу, 8 июня, в Хельсинки прошла рабочая встреча между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом. В Минобороны отметили, что эти переговоры носили конструктивный характер.

«Стороны обсудили различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии, включая вопросы двусторонних отношений и предотвращения инцидентов. Отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в САР. Затронули темы снижения напряжённости и обеспечения безопасности в Европе», — сообщили в Минобороны.

Речь о сотрудничестве по урегулированию сирийского конфликта шла и на встрече президента России Владимира Путина с его иранским коллегой Хасаном Рухани на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.

«Мы успешно сотрудничаем по разрешению сирийского кризиса. Здесь есть о чём поговорить, потому что есть конкретные результаты», — отметил Путин.

В свою очередь Рухани подчеркнул, что ирано-российское сотрудничество в борьбе с терроризмом и радикальными группировками оказалось достаточно успешным: «Роль нашего взаимодействия является очень сильной и влиятельной в этом регионе».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.