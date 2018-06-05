«Что бы они ни заявляли, решение принимают в Брюсселе»: в Москве ответили на угрозы Эстонии в адрес российских городов

Никто не может угрожать России и голословно обвинять её в гипотетической агрессии против прибалтийских государств. Так в Госдуме ответили на слова экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. Ранее политик заявил, что РФ потеряет свои города, в частности, Санкт-Петербург, если нападёт на республику. Опрошенные RT эксперты отмечают, что самоуверенный тон бывшего лидера — не что иное, как очередная попытка Таллина выставить себя борцом за независимость от России. Между тем внешняя политика эстонского государства уже много лет определяется в Брюсселе, а не в Таллине, подчёркивают политологи.

Эстония слишком много на себя берёт, утверждая, что Россия лишится собственных городов, если нападёт на республику. Заявления бывшего президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса на эту тему безответственны и вызывают недоумение, отметили в Москве.

Так, по словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, РФ никогда не планировала агрессивных действий в отношении своих соседей. В её интересах лишь развитие и укрепление западных партнёров.

«Никакая Эстония, никакие прибалтийские государства не в силах угрожать России и, тем более, подобные высказывания вызывают возмущение и недоумение. Что касается возможной агрессии России против прибалтийских государств — этого никогда не было. Мы их защищали, освободили от фашизма в своё время. Россия всегда помогала развиваться промышленности. Сколько было вложено денег и сил в советские времена! Подобные высказывания безответственны и свидетельствуют о чёрной неблагодарности отдельных эстонских политиков в адрес России», — заявил депутат в беседе с RT.

Его поддержал в этом мнении и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он напомнил, что военные действия по всему миру и, в частности, на Ближнем Востоке, в настоящий момент ведут США, которых активно поддерживают ряд стран — членов НАТО.

«Ильвес прекрасно понимает, что Россия ни при каких условиях нападать ни на какую страну не собирается. В отличие от США, сателлитами которых является Эстония, и которые нападают на множество независимых государств. Те войны, которые потрясают Ближний Восток произошли из-за военной агрессии США и военного блока НАТО, в который входит Эстония, о чём он (Ильвес. — RT) гордо сообщает. Россия — это страна-защитник. Мы от этого принципа в нашей деятельности не собираемся отказываться — это суть нашей внешней политики», — пояснил Цеков RT.

Во время военных учений НАТО в Польше

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Удар по городам

Напомним, что Тоомас Хендрик Ильвес в интервью изданию «Европейская правда» заявил, что Россия может поплатиться собственными городами, если попробует напасть на Эстонию. По его словам, ответному удару сразу же подвергнутся Санкт-Петербург, Томск и Омск.

«Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», — сказал он.

Экс-президент республики пояснил, что в случае военных действий со стороны РФ его стране сразу же окажет помощь НАТО, так как это предписывает статья 5 устава альянса. Отметим, что согласно ей, нападение на одно из государств — участников Североатлантического договора рассматривается как агрессия против всех стран, подписавших его. Эстония же является членом блока с марта 2004 года.

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При этом Ильвес подчеркнул, что в настоящий момент российская угроза в военном смысле для его страны не существует. Однако, по его словам, Москва якобы уже более 25 лет проводит кампанию по дискредитации Эстонии.

Пустые слова

Эксперты же считают, что заявления бывшего главы Эстонии являются попыткой привлечь к себе внимание и не имеют под собой никаких оснований. К тому же реального влияния на нынешнюю политику ЕС они явно не окажут.

«Заявление прибалтийских политиков, принадлежащих к официальному мейнстриму с точки зрения содержательности и влияния на реальную политику совершенно не интересны. Политики прибалтийских республик представляют независимые государства, которые вошли в НАТО, являются членами ЕС, но которые с геополитической и военно-политической точки зрения не представляют собой ничего существенного. Чтобы они ни заявляли, в конечном счёте, ключевые решения принимаются в Брюсселе, Париже, Лондоне, Вашингтоне, но не в Таллине», — пояснил RT профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

По его мнению, попытки Эстонии выставить себя борцом за независимость от России уже стали традиционными. Однако в Таллине, подчеркнул Почта, забывают, что многим обязаны именно Москве.

«Эстония существует как национальное государство, благодаря исторической связи с Россией, иначе давно бы была частью Швеции или Германии. За такими высказываниями я не вижу главного — стремления найти общий язык с Россией и желания сотрудничать. Если мы исторически оказались соседями, то надо неизбежно находить общий язык, а возлагать надежду на мифическую поддержку НАТО и угрожать нам, что мы потеряем свою территорию», — подытожил эксперт.