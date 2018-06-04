В Госдуме ответили на слова экс-президента Эстонии об угрозе потери Россией крупных городов

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление экс-президента Эстонии о том, что Россия может лишиться ряда крупных городов в случае если решит атаковать Эстонию.

«Никакая Эстония, никакие прибалтийские государства не в силах угрожать России, и тем более подобные высказывания вызывают возмущение и недоумение. Что касается возможной агрессии России против прибалтийских государств — этого никогда не было. Мы их защищали, освободили от фашизма в своё время. Россия всегда была благодетелем; помогали развиваться промышленности, сколько было вложено денег и сил в советские времена. Подобные высказывания безответственны и свидетельствуют о чёрной неблагодарности отдельных эстонских политиков», — отметил Морозов.

Ранее экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью газете «Европейская правда» заявил, что Россия может лишиться ряда крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга, Омска и Томска, если решит атаковать Эстонию. Он также добавил, что в «военном смысле» стране ничего не угрожает, поскольку Эстония — член НАТО.

Отвечая на вопрос о том, существует ли угроза со стороны России для Эстонии, он пояснил, что в военном смысле подобной опасности нет.