Эксперт прокомментировал заявление экс-президента Эстонии об угрозе потери Россией крупных городов

Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта прокомментировал в беседе с RT заявление экс-президента Эстонии о том, что Россия может лишиться ряда крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга, в случае если решит атаковать Эстонию.

«Заявления прибалтийских политиков, принадлежащих к официальному мейнстриму, с точки зрения содержательности и влияния на реальную политику совершенно неинтересны. Они представляют независимые государства, членов НАТО и ЕС, но которые с геополитической и военно-политической точки зрения не представляют собой ничего существенного. Что бы они ни говорили, в конечном счёте ключевые решения принимаются в Брюсселе, Париже, Лондоне, Вашингтоне, но не в Таллине», — отметил Почта.

По словам эксперта, Эстонии стоит налаживать связи с Россией, а не разрушать их.

«Эстония существует как национальное государство благодаря исторической связи с Россией, иначе давно была бы частью Швеции или Германии. Если мы исторически оказались соседями, то нам неизбежно надо находить общий язык, а возлагать надежду на мифическую поддержку НАТО и угрожать тем, что мы потеряем свою территорию, — это по меньшей мере неконструктивно», — заключил Почта.

Ранее экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью газете «Европейская правда» заявил, что Россия может лишиться ряда крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга, Омска и Томска, если решит атаковать Эстонию. Он также добавил, что в «военном смысле» стране ничего не угрожает, поскольку Эстония — член НАТО.



Отвечая на вопрос о том, существует ли угроза со стороны России для Эстонии, он пояснил, что в военном смысле подобной опасности нет.