«Ретрансляция чужого мнения»: почему глава МИД Эстонии советует разговаривать с Россией «с позиции силы»

Вести диалог с Россией нужно «с позиции силы и решимости», поскольку любой признак неуверенности в Кремле интерпретируют как слабость, которой можно воспользоваться. Такое заявление сделал глава МИД Эстонии Свен Миксер, ранее занимавший пост министра обороны прибалтийской страны. Он также обвинил Москву в проведении военной операции на Украине и отметил, что деятельность НАТО на восточных границах альянса направлена на сохранение мира в регионе. По словам экспертов, антироссийская риторика свойственна большинству прибалтийских политиков, поскольку эти государства извлекают выгоду из противостояния России и Запада. Как отмечают политологи, в Прибалтике ретранслируют позицию правящих элит США. В Старом Свете, наоборот, выступают за равноправный диалог с Москвой. Чем могут быть обусловлены высказывания главы эстонского МИД, разбирался RT.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что отношения с Россией нужно выстраивать с позиции силы. Такое мнение он высказал в интервью австралийскому изданию The Sydney Morning Herald.

«Когда вы говорите с таким лидером, как (Путин. — RT), а нам, очевидно, необходимо разговаривать с Россией, надо говорить с позиции силы, единства и решимости. Поскольку любой признак неуверенности интерпретируется в Кремле как слабость, которую нужно использовать», — отметил глава эстонского МИД.

При этом 44-летний дипломат, который ранее (в 2002—2003 и 2014—2015 годах) занимал пост министра обороны Эстонии, среди прочего обвинил Москву в участии в украинском конфликте.

«Мы видели, как за десять лет Россия развернула две военные операции против своих соседей: в 2008 году против Грузии и совсем недавно против Украины. Если задуматься, то это довольно жуткая картина. В Европе XXI века вы видите страну, которая использует военные средства для достижения своих политических целей — судя по всему, без особых колебаний», — заявил Миксер.

Австралийское издание пишет, что на этом фоне Кремль воспринимает как провокацию усиление позиций НАТО на восточных границах альянса, а также участившиеся учения на этом фланге. Однако, по словам главы эстонского МИД, подобная деятельность НАТО «довольно умеренна и определённо не ведёт к эскалации». Наоборот, Миксер уверен, что это — «способ сохранить мир».

Глава МИД Эстонии Свен Миксер

globallookpress.com

© Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com

«Для нас значение имеют действия»

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, к антироссийской риторике прибегают большинство прибалтийских политиков, поскольку эти страны извлекают определённые дивиденды из противостояния Москвы и Запада.

«Эстония, как и другие прибалтийские страны, видит в противостоянии Запада и России определённую выгоду для себя. Но непонятно, почему тот же министр не вспоминает об утечке переговоров по телефону между верховным представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и главой МИД Эстонии Урмасом Паэтом о том, что расстрел на «майдане» был делом рук оппозиции для нагнетания ситуации. Совершенно ушло в тень. Между тем это проливает свет на происхождение нынешней власти на Украине. Никаких доказательств, что российские войска якобы присутствуют на востоке Украины, министр не привёл. Соответственно, это можно расценивать как акт пропагандистской информационной войны», — отметил Безпалько.

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При этом собеседник RT призвал спокойно реагировать на подобные заявления.

«Что касается того, как следует разговаривать с Россией, эстонский министр чувствует себя, вероятно, несколько не соответствующим уровню российского министра. Просто в силу разности потенциалов Эстонии и России. Действительно, у его коллег из западной группы, из Германии такой проблемы нет. Поэтому я бы спокойно стал реагировать на такие заявления, думаю, их будет ещё много. Надо отслеживать именно действия наших западных коллег — в Эстонии, в Европе и в Северной Америке. Для нас значение имеют именно действия», — заключил Безпалько.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT указал на то, что у Свена Миксера давно сложился определённый антироссийский профиль.

«В большинстве заявлений он враждебно высказывается в отношении России. Каких-то конструктивных моментов не звучало, поэтому последнее интервью вполне вписывается в его линию поведения. Тезис об Украине, безусловно, не является эстонским, поскольку Эстония не располагает возможностью своих собственных экспертных оценок по Украине... Мы имеем дело с ретрансляцией чьего-то мнения», — заявил Оленченко.

Собеседник RT также обратил внимание, что риторика, призывающая действовать в отношении Москвы «с позиции силы», свойственна не европейским, а американским политикам.

«Европейцы справедливо говорят о равноправных переговорах, а о позиции силы говорит часть американских политиков. Можно предположить, что Миксер ретранслирует это мнение и пытается представить это как мнение Эстонии», — отметил эксперт.

«Сама постановка вопроса вызывает недоумение. Эстония никак не может разговаривать с Россией с позиции силы. Ни по своему экономическому, ни по своему военному потенциалу, ни по своему положению в Европе или в мире», — добавил политолог.

При этом он выразил сожаление, что в данном случае дипломат вторит американским элитам, а не высказывает позицию Эстонии.

«Нам нужно прислушиваться ко всему остальному миру»

О важности полноценного диалога с Москвой на минувшей неделе напомнил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. В интервью голландской газете Trouw он подчеркнул необходимость плотного общения с Москвой. По его оценке, Россия — важный игрок международной политики и значимый участник повестки дня по вопросу европейской безопасности.

«Мы должны научиться говорить с русскими на равных, на уровне глаз. Нам необходимо восстановить контакт с Россией. Россия — значимый участник. Никакой повестки дня в области безопасности для Европы без России быть не может. Мне не нравится текущая риторика холодной войны», — отметил Юнкер.

По словам главы Еврокомиссии, Европа иногда забывает, что постепенно теряет свою экономическую мощь и является не хозяином мира, а лишь его частью.

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«Мы проигрываем и в демографическом плане. Мы существуем культурно, но не доминируем. Поэтому я всегда призываю людей здесь более выраженно проявлять скромность. Нам нужно прислушиваться ко всему остальному миру», — подчеркнул Юнкер.

Также с призывом продолжать диалог с Россией выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в сложившейся ситуации открытый, содержательный диалог с Москвой жизненно необходим. При этом он отметил, что альянс не откажется от политики сдерживания России.

«Всё это создаёт ситуацию, напряжённость которой становится всё выше, и отношения НАТО с Россией становятся ещё более сложными. Но это как раз аргумент не против, а за проведение диалога», — заявил Столтенберг.

О необходимости налаживания отношений с Россией регулярно говорит и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Так, в начале апреля в ходе встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы в Вашингтоне он заявил, что лишь очень глупые люди не согласны с тем, что налаживание отношений с Москвой — это хорошо.

«Наладить отношения с Россией было бы хорошо, а не плохо, и все согласны с этим, кроме очень глупых людей», — подчеркнул Трамп.