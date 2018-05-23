«Американские традиции, заложенные в Ираке»: зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии
- Reuters
Международная коалиция во главе с США специально разбомбила нефтяные скважины в Сирии, чтобы правительству страны пришлось потратить миллионы долларов на возобновление процесса добычи углеводородов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.
«Коалиция во главе с США атаковала большую часть нефтяных скважин в Сирии и вывела из строя большую их часть с целью не дать Сирии пользоваться ими. Они сделали так, чтобы необходимо было заплатить десятки миллионов долларов для возобновления работы на этих полях», — заявил он в интервью РИА Новости.
По словам замминистра, ряд нефтяных месторождений находится под контролем различных группировок, в том числе курдских отрядов Сирийских демократических сил. Микдад считает, что Вашингтон будет поддерживать курдские отряды до тех пор, пока пересекаются их интересы. В то же время дипломат в очередной раз подчеркнул, что Дамаск намерен вернуть под свой контроль всю территорию Сирии.
«В любом случае наше решение и решение наших друзей — вернуть под контроль сирийского руководства каждый сантиметр сирийской земли. И это поддерживается международным правом и ООН», — добавил он.
«Кислород боевиков поступает от США»
В Дамаске убеждены, что США продолжают оказывать поддержку террористам.
«Я считаю, что кислород террористических группировок поступает от США», — сказал замглавы сирийского МИД.
Микдад отметил, что США, несмотря на заявления о прекращении финансирования оппозиции ещё в 2011 году, на самом деле продолжали оказывать помощь вооружённым формированиям. Он напомнил, что после освобождения Восточной Гуты и Аль-Хаджар аль-Асвад сирийские военные обнаружили много оружия, которое было произведено в странах Запада.
Так, накануне российские военные сообщили, что в освобождённых от боевиков восточных районах провинции Хомс были найдены склады с вооружением, произведённым в государствах — членах НАТО. Боеприпасы, изготовленные в США, Франции и Великобритании, также нашли сапёры при разминировании города Дума в Восточной Гуте в мае.
«Помешать экономическому восстановлению»
Атакуя нефтяные скважины в Сирии, власти США пытаются оказать экономическое давление на официальный Дамаск, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
«Проблема в том, что США пытаются лишить сирийское правительство экономической базы... Это попытка контролировать не только территорию, близкую к Ираку, но и экономические потоки в стране. Попытка оказывать давление на Асада и лишить Сирию экономического восстановления», — объяснил он.
Эксперт также отметил, что нормализация экономической ситуации в арабской республике невыгодна Соединённым Штатам.
«Если восстановление начнётся, то состоится переход к процессу формирования политических институтов и Конституции Сирии. То есть фактически будет наглядно показано, как можно восстановить страну через взаимодействие с её руководством, а не через обезглавливание всей системы, как привыкли в США. А для них это дополнительные риски, невыгодная картинка, и они сейчас будут делать всё что угодно, в том числе и в экономическом плане, для того, чтобы подорвать основу восстановления», — сказал Абзалов в разговоре с RT.
- Нефтяное месторождение в провинции Камышли, 2013 год
- Reuters
О том, что США намеревались нанести удар по экономике Сирии, говорит и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.
«Цель была очень простая: любой ценой ухудшить экономическую ситуацию в Сирии. Повторяется та же ситуация, которая была в Умм-Касре (портовый город в Ираке. — RT)», — сказал он в беседе с RT.
Политолог напомнил, что там бомбардировкам также подвергались нефтяные районы.
«Делается это для того, чтобы страна не могла извлекать прибыль, продавая свои природные ресурсы. По большому счёту война в Сирии ведётся до победного конца, и Америка ни в кой мере не отказывается от своих планов по смене режима», — отметил Судаков.
По его словам, все действия американской стороны в арабской республике направлены на то, чтобы под предлогом уничтожения террористов «занимать одну страну за другой и забирать их суверенитет».
«Те бомбардировки, которыми США уничтожили нефтяные скважины, говорят о том, что они копируют традицию, которую заложили ещё в 2003 году при иракской кампании», — заключил эксперт.
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