В Центре по примирению рассказали об оружии стран НАТО на складах боевиков в Сирии

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На складах боевиков в восточных районах сирийской провинции Хомс находится вооружение, произведённое в государствах-членах НАТО, рассказали в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«Мы находимся в населённом пункте Заа-Фаран, провинция Хомс, на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР «Тоу-2». Помещения очень оборудованные», — цитирует представителя ЦПВС полковника Андрея Некипелова РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что подземные тоннели боевиков оборудованы медицинскими комплексами и камерами для содержания заложников.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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