В МИД Сирии заявили о намеренной бомбардировке нефтяных скважин коалицией

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Возглавляемая США международная коалиция намеренно разбомбила нефтяные скважины в Сирии. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.
В МИД Сирии заявили о намеренной бомбардировке нефтяных скважин коалицией
  • Reuters
  • © Khalil Ashawi

«Коалиция во главе с США атаковала большинство нефтяных скважин в Сирии и вывела из строя значительную их часть с целью не дать Сирии пользоваться ими», — сказал он. 

По его словам, коалиция сделала так, чтобы для возобновления работы нефтяных скважин «необходимо было заплатить десятки миллионов долларов».

Также Микдад сообщил, что ряд нефтяных месторождений контролируется различными группировками.

Ранее стало известно, что в Сирии при обстреле со стороны авиации коалиции погибли 25 человек.

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