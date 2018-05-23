Эксперт прокомментировал заявление МИД Сирии о бомбардировке нефтяных скважин коалицией

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT прокомментировал заявление замглавы МИД Сирии Фейсала Микдада о том, что коалиция во главе с США намеренно разбомбила нефтяные скважины в Сирии.

«Проблема в том, что США пытаются лишить сирийское правительство экономической базы... Это попытка контролировать не только территорию, близкую к Ираку, но и экономические потоки в стране. Попытка оказывать давление на Асада и лишить Сирию экономического восстановления», — объяснил он.

Эксперт также отметил, что нормализация экономической ситуации в республике невыгодна Соединённым Штатам.

«Если восстановление начнётся, то состоится переход к процессу формирования политических институтов и Конституции Сирии. То есть фактически будет наглядно показано, как можно восстановить страну через взаимодействие с её руководством, а не через обезглавливание всей системы, как привыкли в США. А для них это дополнительные риски, невыгодная картинка, и они сейчас будут делать всё что угодно, в том числе и в экономическом плане, для того, чтобы подорвать основу восстановления», — рассказал Абзалов.

Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что возглавляемая США международная коалиция намеренно разбомбила сирийские нефтяные скважины. По его словам, коалиция сделала так, чтобы для возобновления их работы «необходимо было заплатить десятки миллионов долларов».