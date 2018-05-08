«Переговоры будут тяжёлыми»: что планируют обсудить лидеры России и Израиля в День Победы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибывает в Россию с рабочим визитом. 9 мая он посетит парад в честь Дня Победы и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят ряд острых вопросов, по которым позиции Москвы и Тель-Авива расходятся. В первую очередь речь пойдёт об иранской ядерной сделке и возможном выходе из неё США. Но главной темой повестки аналитики считают планы РФ передать сирийской армии комплексы С-300. На днях израильские власти заявили, что готовы уничтожить российские комплексы ПВО в САР. О перспективах переговоров — в материале RT.

«Знак чести»

9 мая 2018 года в Москву с рабочим визитом прибудет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Лидер еврейского государства проведёт в российской столице переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Этот визит уже второй за текущий год. В прошлом году израильский премьер посещал Россию дважды: в марте и августе.

По сообщению пресс-службы Кремля, Биньямин Нетаньяху приглашён на военный парад по случаю 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Подробности программы визита в Москву израильского политика пока не раскрываются.

Биньямин Нетаньяху — второй иностранный лидер, которого примет глава российского государства после церемонии инаугурации. Первую международную встречу Путин проведёт 8 мая — с лидером Сербии Александром Вучичем, который также посетит парад Победы.

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«Это уникальная ситуация, когда никакие приглашения главам иностранных государств не направлялись, но они всё равно приезжают по собственной инициативе, поскольку сами хотят присутствовать на официальных мероприятиях», — отметил в интервью RT востоковед, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

По мнению израильского интернет-ресурса debka.com, который специализируется на военной тематике, присутствие главы кабинета министров на военном параде 9 мая в Москве — «знак чести для Нетаньяху и Израиля».

Однако обозреватели издания видят в этом скрытый посыл с российской стороны: демонстрацию военной мощи РФ и желание остудить милитаристский пыл Тель-Авива. Ранее министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман заявлял, что Израиль готов уничтожить российские комплексы ПВО С-300 в Сирии, если те будут использованы против израильской авиации, которая периодически наносит авиаудары по территории САР.

Ядерная сделка

По информации пресс-службы Кремля, встреча 9 мая станет продолжением телефонного разговора, который Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели 30 апреля. Тогда лидеры обсудили будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года — шестистороннего международного соглашения, предусматривающего отказ Ирана от ядерной программы. Взамен США и ЕС обязались приостановить текущие санкции против Тегерана.

Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Однако Израиль настаивает на отмене или существенной переработке договора. США при президенте Трампе также взяли курс на выход из соглашения. 12 мая американский лидер должен будет либо продлить заморозку санкций против Ирана, либо вернуть их, что автоматически будет означать выход Соединённых Штатов из СВПД.

«Во время визита Нетаньяху в Москву основное внимание будет уделяться возможному выходу США (из ядерной сделки. — RT) и его последствиям», — пишет Jerusalem Post.

30 апреля в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе израильской стороны, президент Путин подтвердил российскую позицию по этому вопросу.

«План, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами», — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

В этот же день Нетаньяху обвинил Иран в том, что тот продолжил разрабатывать ядерное оружие, несмотря на действующую сделку. По информации РИА Новости, израильский премьер даже предлагал России детально ознакомиться с собранными израильтянами материалами на этот счёт.

«Формально поводом для визита является празднование 9 Мая, но фактически это Сирия и Иран. И могу поспорить, что Иран даже важнее, чем Сирия, — заявил в интервью RT доцент РГГУ Сергей Серёгичев. — Нетаньяху хочет поддержать Трампа в стремлении выйти или существенно пересмотреть ядерную сделку. А приезжает он в Москву и встречается с Путиным, потому что Владимир Владимирович придерживается прямо противоположной позиции».

Сирийский вопрос

По словам Биньямина Нетаньяху, главной темой, которую он постарается обсудить с Путиным, будет ситуация в Сирии, а именно усиление влияния Тегерана в САР.

«Встреча на этой неделе будет иметь особое значение в свете активизирующихся усилий Ирана по созданию в Сирии военного присутствия, направленного против Израиля», — подчеркнул израильский премьер-министр, выступая на заседании правительства 6 мая.

По словам Нетаньяху, израильские военные «полны решимости остановить иранскую агрессию на ранней стадии, даже если это приведёт к конфликту».

«Нетаньяху стремится предотвратить передачу комплексов С-300 сирийской армии, это главный движущий мотив его приезда в Москву», — считает Матузов.

Эту же проблему, как особо болезненную для Израиля, обозначил и Серёгичев. По его словам, именно по данному вопросу «переговоры будут тяжёлыми».

Кроме того, по словам эксперта, визит Нетаньяху в том числе вызван и изменением стратегической ситуации в Сирии, в частности, политикой США в регионе — недавними ударами и заявлениями о возможности размещения в стране французских и арабских военных вместо американских. Он напомнил, что поставка комплексов С-300 в Сирию стала активно обсуждаться после ракетных ударов США, Франции и Великобритании по арабской республике 14 апреля.

«Ход военных действий на территории Сирии, по сути, принуждает российское руководство принять очень серьёзные решения по вооружению сирийской армии даже в ущерб интересам Израиля, к которым мы традиционно относились с уважением», — отмечает Матузов.

По мнению эксперта, ещё одна причина визита Нетаньяху в Москву — возросшая роль русской общины во внутриполитической жизни Израиля.

«Существует такой фактор, как почти 1,5 млн человек, которые подталкивают Нетаньяху не портить отношения с Россией. А любые военные действия на территории Сирии даже против Ирана чреваты столкновением интересов Израиля и России, что Израилю невыгодно», — предположил Матузов.

Солдаты Сирийской арабской армии

Reuters

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Политолог считает, что Москва вполне может попытаться скорректировать политику США по Сирии, используя Израиль в качестве посредника и объяснив ему бесперспективность агрессии против официального Дамаска и его союзников.

«У Израиля есть возможности повлиять и на позицию США и скорректировать политическое разрешение конфликта в Сирии. Другого пути быть не может, — утверждает Матузов. — Надо находить общий язык Израилю, США, России и Ирану по вопросам политического урегулирования в САР на тех принципах, которые зафиксированы в Женевских договорённостях».

Проблемы региона

По мнению Серёгичева, среди дополнительных тем, которые могут обсудить Путин и Нетаньяху, — общая ситуация на Ближнем Востоке, а также проблемы отдельных стран. В частности, лидеры могут коснуться трудностей соседствующей с Израилем и Сирией Иордании. Наступление сирийских войск на юге страны может привести к отходу боевиков на иорданские земли.

«Амман не очень хочет, чтобы боевиков вытеснили на территорию королевства, потому что там не знают, что с ними делать. Уничтожить их будет крайне сложно», — подчёркивает эксперт.

Кроме того, в ходе переговоров Россия может выяснить, как Израиль относится к операции Анкары в Северной Сирии, считает Серёгичев. Ещё одна страна, политика которой может стать темой для обсуждения, — это Египет. Каир с начала года наращивает военное присутствие на Синайском полуострове неподалёку от израильских границ: строит аэродромы, создаёт запасы авиационного топлива, размещает танки, закупает военную технику, расширяет дорожную сеть под бронетехнику. Израильские аналитики опасаются, что причиной этой активности может быть не только борьба с террористами ИГ*, действующими на Синае.

«Есть версия, что часть этих аэродромов планируется под совместные египетско-российские военные базы. По моим данным, египтяне в этом крайне заинтересованы, так что Нетаньяху может поднять и этот вопрос», — утверждает Серёгичев.

Кроме того, по его словам, лидеры России и Израиля могут обсудить двустороннее сотрудничество в области борьбы с терроризмом.

«Вероятно, российская сторона поднимет ещё один вопрос — антитеррористическую безопасность России во время проведения чемпионата мира по футболу, потому что израильские спецслужбы известны высочайшим уровнем профессионализма, и нашим было бы интересно, что они скажут о проведении чемпионата в России», — подытожил Серёгичев.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.