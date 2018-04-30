«Вражеские ракеты»: в Сирии сообщили о новой атаке на правительственные силы

Позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Хама подверглись атаке в ночь на понедельник, 30 апреля. Точных данных о жертвах нападения и о том, кто нанёс удар по базам, пока нет. По неподтверждённым версиям, за атакой могут стоять США, Великобритания или Израиль. Также рассматривается возможность диверсии. По некоторым данным, атакованы были не только оружейные склады и позиции сирийских сил, но и проиранские подразделения. Накануне власти САР достигли очередного дипломатического успеха, договорившись о выводе боевиков из южного района Дамаска в Идлиб.

Как сообщают сирийские СМИ, в ночь на понедельник, 30 апреля, военные объекты правительственных сил подверглись ударам в окрестностях Алеппо и Хамы. Пока нет данных о числе жертв налёта, полученном ущербе, а также о том, кто мог нанести удар.

По информации сирийского агентства SANA, позиции правительственных сил были атакованы в 22:30 мск 29 апреля. Изначально некоторые источники сообщали об авиаударах, однако позднее появилась информация, что против войск САР были применены «вражеские ракеты».

Как отмечает источник РИА Новости в правоохранительных органах арабской республики, одной из целей нападения стал оружейный склад 47-й бригады сирийской армии в провинции Хама. В результате атаки на складе начался сильный пожар, в окрестностях Хамы были слышны взрывы.

В Сирии называют несколько версий произошедшего, пока ни одна из них не получила подтверждения. Отмечается, что удары могли нанести США и Великобритания с военных баз на севере Иордании или Израиль. Также речь может идти о диверсии.

Another video of the huge explosion at 46 Brigade arms depot in #Hama, rumours of Israeli Strikes, could be sabotage as well. pic.twitter.com/ZnmYUTq4W7 — Danny Makki (@Dannymakkisyria) 29 апреля 2018 г.

Спустя некоторое время после мощных взрывов на складе оружия специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зафиксировали в окрестностях Хамы землетрясение магнитудой 2,6, пишет израильское издание Haaretz.

Также поступили сообщения об атаке на позиции правительственных сил к востоку от Алеппо — между Эль-Маликией и аэропортом Эн-Найраб. Появившаяся ранее информация о нанесении ударов по аэропорту Алеппо была опровергнута.

По неподтверждённому сообщению телеканала Sky News Arabia, нападению подверглись позиции не только сирийских правительственных сил, но и проиранских вооружённых подразделений.

В пресс-службе израильской армии отказались от комментариев в ответ на запрос РИА Новости по поводу ночных инцидентов в провинциях Алеппо и Хама и причастности к ним Тель-Авива. Получить оперативный комментарий представителей штаба коалиционной операции «Непоколебимая решимость» не удалось.

Съёмку очевидца мощных взрывов на военной базе в Хаме опубликовало видеоагентство RT Ruptly.

Автор: Ruptly

«Идёт процесс восстановления мирной жизни»

Обстрел позиций правительственных сил произошёл на фоне очередного дипломатического успеха сирийских властей. Вечером в воскресенье, 29 апреля, стало известно о достижении новых договорённостей с представителями незаконных вооружённых формирований.

По сообщению агентства SANA, дислоцированные на юге Дамаска боевики согласились покинуть лагерь палестинских беженцев «Ярмук». Радикалы и члены их семей переедут в провинцию Идлиб. Благодаря этой договорённости удастся эвакуировать около 5 тыс. мирных граждан, которые более трёх лет были заблокированы в осаждённых населённых пунктах Кефрая и Эль-Фуа.

На первом этапе операции планируется вывести в подконтрольные Дамаску районы 1,5 тыс. человек. Боевики также должны отпустить 85 уроженцев города Иштаброк, находящихся в плену.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили, что в стране продолжается работа по нормализации обстановки. Так, в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц уже вернулись около 63,5 тыс. жителей Восточной Гуты. В Восточном Каламуне при содействии ЦПВС процедуру урегулирования своего статуса с 25 апреля прошли более 5 тыс. человек.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 180 человек, в провинции Дейр эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 314 человек, в Восточную Гуту — 124 человека», — сообщили в Минобороны.

Специалисты ЦПВС проводят обследование наиболее важных объектов жилищно-коммунального хозяйства и дорог, ведут работы по разминированию, расчистке завалов и восстановлению водо- и электроснабжения.

Несмотря на действующий в Сирии режим прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким координационным центром фиксируются случаи его нарушения в провинциях Алеппо, Дамаск, Дараа, Идлиб, Латакия, Хама и Хомс.

К политическому урегулированию

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Каире подчеркнул необходимость политического урегулирования сирийского кризиса таким образом, который гарантирует территориальную целостность арабской республики.

В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе пресс-конференции в субботу, 28 апреля, назвал деструктивной роль Соединённых Штатов в Сирии.

«Роль, которую играют США в Сирии, — это деструктивная роль. Как мы видели в последние месяцы, это провокация разногласий между различными этносами, использование различных группировок... Поэтому если кто-то говорит о деструктивной роли в регионе и должен за это ответить, то это правительство США», — отметил дипломат, отвечая на обвинения ряда американских чиновников в дестабилизирующей роли Ирана на Ближнем Востоке.