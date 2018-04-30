«Вражеские ракеты»: в Сирии сообщили о новой атаке на правительственные силы
- Reuters
Как сообщают сирийские СМИ, в ночь на понедельник, 30 апреля, военные объекты правительственных сил подверглись ударам в окрестностях Алеппо и Хамы. Пока нет данных о числе жертв налёта, полученном ущербе, а также о том, кто мог нанести удар.
По информации сирийского агентства SANA, позиции правительственных сил были атакованы в 22:30 мск 29 апреля. Изначально некоторые источники сообщали об авиаударах, однако позднее появилась информация, что против войск САР были применены «вражеские ракеты».
Как отмечает источник РИА Новости в правоохранительных органах арабской республики, одной из целей нападения стал оружейный склад 47-й бригады сирийской армии в провинции Хама. В результате атаки на складе начался сильный пожар, в окрестностях Хамы были слышны взрывы.
В Сирии называют несколько версий произошедшего, пока ни одна из них не получила подтверждения. Отмечается, что удары могли нанести США и Великобритания с военных баз на севере Иордании или Израиль. Также речь может идти о диверсии.
Another video of the huge explosion at 46 Brigade arms depot in #Hama, rumours of Israeli Strikes, could be sabotage as well. pic.twitter.com/ZnmYUTq4W7— Danny Makki (@Dannymakkisyria) 29 апреля 2018 г.
Спустя некоторое время после мощных взрывов на складе оружия специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зафиксировали в окрестностях Хамы землетрясение магнитудой 2,6, пишет израильское издание Haaretz.
Также поступили сообщения об атаке на позиции правительственных сил к востоку от Алеппо — между Эль-Маликией и аэропортом Эн-Найраб. Появившаяся ранее информация о нанесении ударов по аэропорту Алеппо была опровергнута.
По неподтверждённому сообщению телеканала Sky News Arabia, нападению подверглись позиции не только сирийских правительственных сил, но и проиранских вооружённых подразделений.
В пресс-службе израильской армии отказались от комментариев в ответ на запрос РИА Новости по поводу ночных инцидентов в провинциях Алеппо и Хама и причастности к ним Тель-Авива. Получить оперативный комментарий представителей штаба коалиционной операции «Непоколебимая решимость» не удалось.
Съёмку очевидца мощных взрывов на военной базе в Хаме опубликовало видеоагентство RT Ruptly.
«Идёт процесс восстановления мирной жизни»
Обстрел позиций правительственных сил произошёл на фоне очередного дипломатического успеха сирийских властей. Вечером в воскресенье, 29 апреля, стало известно о достижении новых договорённостей с представителями незаконных вооружённых формирований.
По сообщению агентства SANA, дислоцированные на юге Дамаска боевики согласились покинуть лагерь палестинских беженцев «Ярмук». Радикалы и члены их семей переедут в провинцию Идлиб. Благодаря этой договорённости удастся эвакуировать около 5 тыс. мирных граждан, которые более трёх лет были заблокированы в осаждённых населённых пунктах Кефрая и Эль-Фуа.
На первом этапе операции планируется вывести в подконтрольные Дамаску районы 1,5 тыс. человек. Боевики также должны отпустить 85 уроженцев города Иштаброк, находящихся в плену.
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили, что в стране продолжается работа по нормализации обстановки. Так, в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц уже вернулись около 63,5 тыс. жителей Восточной Гуты. В Восточном Каламуне при содействии ЦПВС процедуру урегулирования своего статуса с 25 апреля прошли более 5 тыс. человек.
«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 180 человек, в провинции Дейр эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 314 человек, в Восточную Гуту — 124 человека», — сообщили в Минобороны.
Специалисты ЦПВС проводят обследование наиболее важных объектов жилищно-коммунального хозяйства и дорог, ведут работы по разминированию, расчистке завалов и восстановлению водо- и электроснабжения.
Несмотря на действующий в Сирии режим прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким координационным центром фиксируются случаи его нарушения в провинциях Алеппо, Дамаск, Дараа, Идлиб, Латакия, Хама и Хомс.
К политическому урегулированию
Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Каире подчеркнул необходимость политического урегулирования сирийского кризиса таким образом, который гарантирует территориальную целостность арабской республики.
В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе пресс-конференции в субботу, 28 апреля, назвал деструктивной роль Соединённых Штатов в Сирии.
«Роль, которую играют США в Сирии, — это деструктивная роль. Как мы видели в последние месяцы, это провокация разногласий между различными этносами, использование различных группировок... Поэтому если кто-то говорит о деструктивной роли в регионе и должен за это ответить, то это правительство США», — отметил дипломат, отвечая на обвинения ряда американских чиновников в дестабилизирующей роли Ирана на Ближнем Востоке.