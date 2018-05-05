Бывший глава Минобороны Израиля рассказал о горячей линии с российской авиабазой в Сирии

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Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в беседе с РИА Новости рассказал об успешной работе, которая ведётся в рамках горячей линии между израильской и российской сторонами с 2015 года.
Бывший глава Минобороны Израиля рассказал о горячей линии с российской авиабазой в Сирии
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Она (горячая линия. — RT) спасает жизни, поскольку позволяет избегать недопонимания. В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересёк нашу границу на Голанских высотах», — рассказал он.

При этом Яалон уточнил, что если бы самолёт оказался сирийским, то военнослужащие Вооружённых сил Израиля сбили бы его.

«Будь это сирийский самолёт, мы бы его сбили. Но мы поняли, что это русский самолёт, и задействовали горячую линию для связи с (российской авиабазой в Сирии. — RT) Хмеймим: «Ваш самолёт вот-вот войдёт в наше воздушное пространство. Осторожнее!» — сказал военный.

Ранее в Минобороны Израиля заявили, что ответят на действия сирийской стороны в случае, если Дамаск применит против страны российские зенитные ракетные комплексы С-300.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что вопрос о поставках С-300 в Сирию ещё не решён.

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