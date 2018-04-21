«Воровство на высоком уровне»: Госдеп США заявил о коррупции и нарушениях прав человека на Украине

Госдепартамент США опубликовал доклад о состоянии прав человека в мире в 2017 году. В документе, в частности, сообщается о серьёзных правонарушениях на Украине: коррупции на правительственном уровне, цензуре, пытках, похищениях людей и убийствах. Авторы доклада отмечают, что в Киеве прилагают недостаточно усилий для расследования злоупотреблений органов безопасности. В Госдуме и Совфеде РФ тем не менее сомневаются, что Вашингтон перестанет поддерживать украинские власти, ведь политическая целесообразность для Америки важнее прав человека.

Бюро Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда отчиталось о массовых нарушениях прав человека в 2017 году, в частности, на Украине. Соответствующий доклад опубликован на сайте дипведомства.

Среди нарушений в документе фигурируют коррупция на правительственном уровне, цензура, убийства и пытки.

«К наиболее существенным проблемам с правами человека (на Украине. — RT) относятся незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения людей в контексте конфликта в Донбассе, пытки и угрожающие жизни условия в тюрьмах и центрах задержания, произвольные аресты и задержания, недостаток независимости системы правосудия», — говорится в докладе.

Здание Государственного департамента США

AFP

В числе других злоупотреблений названы «широкомасштабная коррупция в правительстве, цензура, блокирование веб-сайтов; неспособность правительства привлечь к ответственности тех, кто проявляет жестокость в отношении журналистов и активистов по борьбе с коррупцией; и насилие в отношении национальных и сексуальных меньшинств».

В докладе отмечается, что правительство в целом не смогло предпринять надлежащие шаги, чтобы провести судебный процесс или наказать большинство чиновников, совершающих преступления, «что приводит к атмосфере безнаказанности».

«Правозащитные группы и ООН отметили значительные недостатки в расследовании нарушений прав человека, совершённых правительственными силами безопасности, в частности в отношении пыток, насильственных исчезновений, произвольных задержаний и других злоупотреблений, совершённых Службой безопасности Украины (СБУ)», — сообщается на сайте Госдепа США.

Авторы доклада также заявляют о нарушениях прав человека в Донбассе и в Крыму.

«Последствий доклад иметь не будет»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил запоздалость выводов США о многочисленных правонарушениях на Украине.

«Вызывает удивление, что они заметили это только сейчас. Что касается коррупции, то её видно невооруженным глазом. Она была раньше, есть и сегодня. Воровство организуют на самом высоком уровне», — сказал он в беседе с RT.

Цеков полагает, что США вряд ли откажут украинской стороне в поддержке.

«Американцы действуют по следующему принципу: Порошенко — проходимец, его окружение такое же, но это наши проходимцы, наши союзники. Поэтому я считаю, что никаких серьёзных последствий данный доклад иметь не будет», — заключил сенатор.

США не перестанут поддерживать Украину после доклада, уверен глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«То, что на Украине происходит нарушение прав человека, — ни для кого не секрет. Думаю, Госдеп был вынужден среагировать на мнение правозащитников и внести данную информацию в свой доклад. Однако это не значит, что американские официальные структуры перестанут поддерживать Украину, поскольку политическая целесообразность в США превалирует над правами человека, о которых они так пекутся», — сказал он.

По словам депутата, сейчас американская сторона стоит в самом начале пути, который им ещё предстоит пройти в отношении Украины.

Главное требование

США, ЕС, МВФ неоднократно предупреждали Киев, что для выделения финансовой помощи Украине необходимо провести антикоррупционные реформы.

Президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард

Как отмечала представитель делегации комитета Европейского парламента по иностранным делам Лайма Андрикиене, для получения средств Украина должна выполнить ряд условий.

«Самое важное, что эффективная борьба против коррупции является ключевым моментом в проведении реформ. Поэтому главным приоритетом сегодня является создание Высшего антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — говорила она.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что антикоррупционное законодательство в стране должно быть максимально жёстким.

«Самой Украине нужно это законодательство, а не нам! Это нужно вам, чтобы превратить Украину в успешную, процветающую страну!» — говорил он.

Именно создание антикоррупционного суда стало камнем преткновения в переговорах между Украиной и МВФ по вопросу выделения Киеву очередного транша.







