В Госдуме оценили заявление Госдепа США о коррупции и нарушениях на Украине
«То, что на Украине происходит нарушение прав человека, — ни для кого не секрет. Думаю, Госдеп был вынужден среагировать на мнение правозащитников и внести данную информацию в свой доклад. Однако это не значит, что американские официальные структуры перестанут поддерживать Украину, поскольку политическая целесообразность в США превалирует над правами человека, о которых они так пекутся», — сказал он.
Калашников также отметил, что сейчас американская сторона стоит в самом начале пути, который им ещё предстоит пройти в отношении Украины.
Ранее Госдеп США заявил, что на Украине были зафиксированы серьёзные нарушения прав человека, коррупция на правительственном уровне и цензура.