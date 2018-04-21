В Госдуме оценили заявление Госдепа США о коррупции и нарушениях на Украине

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал доклад Госдепартамента США, в котором говорится, что на Украине были зафиксированы серьёзные нарушения прав человека, коррупция на правительственном уровне и цензура.

«То, что на Украине происходит нарушение прав человека, — ни для кого не секрет. Думаю, Госдеп был вынужден среагировать на мнение правозащитников и внести данную информацию в свой доклад. Однако это не значит, что американские официальные структуры перестанут поддерживать Украину, поскольку политическая целесообразность в США превалирует над правами человека, о которых они так пекутся», — сказал он.

Калашников также отметил, что сейчас американская сторона стоит в самом начале пути, который им ещё предстоит пройти в отношении Украины.

Ранее Госдеп США заявил, что на Украине были зафиксированы серьёзные нарушения прав человека, коррупция на правительственном уровне и цензура.