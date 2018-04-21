В Совфеде удивлены заявлением Госдепа США о коррупции и нарушениях на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя RT доклад Госдепартамента США о нарушениях прав человека, коррупции и цензуре на Украине, отметил запоздалость подобных выводов.

«Вызывает удивление, что они заметили это только сейчас. Нарушение прав человека были ещё во времена, когда Крым находился в составе Украины… Что касается коррупции, то её видно невооруженным глазом. Она была раньше, есть и сегодня. Воровство организуют на самом высоком уровне», — сказал он.

Цеков также предположил, что, вероятно, представленный доклад никак не повлияет на поддержку США украинской стороны.

«Американцы действуют по следующему принципу: Порошенко — проходимец, его окружение — такое же, но это наши проходимцы, наши союзники. Поэтому я считаю, что никаких серьёзных последствий данный доклад иметь не будет», — заключил сенатор.

Ранее Госдеп США заявил, что на Украине были зафиксированы серьёзные нарушения прав человека, коррупция на правительственном уровне и цензура.