«Особо тяжкое преступление в любой стране»: в Австрии похищена трёхлетняя россиянка

В России возбуждено уголовное дело по факту похищения трёхлетней девочки из номера отеля в Вене. В МИД сообщили, что ранее в российское посольство в Австрии обращалась мать ребёнка, ей была оказана консульская помощь. Некоторые СМИ со ссылкой на источники отмечают, что девочку мог похитить её отец-иностранец. По другой версии, злоумышленников было несколько, их цель пока неизвестна.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения 3-летнего ребёнка в Австрии. Как поясняется на официальном сайте ведомства, доследственная проверка была начата после появления в СМИ сообщений, в которых мать заявляет о похищении дочери, зарегистрированной в Москве.

В Москве по факту похищения 3-летнего ребенка возбуждено уголовное дело https://t.co/EjeWjLpGs3 — Следственный комитет (@sledcom_rf) February 13, 2018

«По данным следствия, не позднее 28 декабря 2017 года неизвестные лица вступили в преступный сговор и похитили малолетнюю гражданку Российской Федерации из номера отеля, расположенного в городе Вене», — сообщили в СК РФ.

Следователи проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для выяснения обстоятельств случившегося и местонахождения ребёнка. Виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

Похитители

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, похитить ребёнка мог отец.

«Предположительно, ребёнка увёз отец-иностранец, с которым мать девочки жила в Москве, но в марте у них должен был состояться развод», — сказал собеседник агентства.

Ранее РИА Новости сообщило, что в похищении могли участвовать несколько лиц. По данным источника, инцидент произошёл в отеле «Бьянка».

Со ссылкой на представителя отеля РИА Новости отмечает, что девочка серьёзно больна, и в начале января родители должны были привезти её на осмотр после операции в Германии.

В полиции Вены заявили, что не занимаются делом о похищении трёхлетней гражданки России.

«С нашей стороны были оперативные действия. При этом мы сказали матери, что в данном случае речь идёт о гражданско-правовом деле», — заявила представитель управления земельной полиции Вены Ирина Штайрер.

На международном уровне

В российском МИД заявили, что направили австрийским коллегам ноту с требованием предоставить информацию о «предполагаемом похищении на территории Австрии трёхлетней гражданки России». Ответ пока не получен.

Как поясняется в официальном сообщении посольства России в Австрии, в конце декабря 2017 года в представительство обратилась гражданка РФ, заявив о предполагаемом похищении дочери. Консулы тогда оказали женщине поддержку «в рамках своих правовых полномочий». Было составлено заявление для подачи в австрийские правоохранительные органы с описанием произошедшего.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, со своей стороны, заявила, что её аппарат пока не получал обращений по этому делу.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова

РИА Новости

«В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка обращений по этому вопросу не поступало. В настоящее время информация проверяется, ведутся переговоры с уполномоченными структурами, направлены необходимые запросы. К работе подключены специалисты аппарата уполномоченного», — заявили в пресс-службе ведомства.

Российско-австрийское расследование

Кандидат юридических наук, адвокат, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов в беседе с RT рассказал, что для расследования таких дел существует специальный регламент.

«В данном случае преступление было совершено не на территории РФ. СК вправе возбудить уголовное дело. Само же расследование будет проводиться по месту преступления. В России может быть оказана только правовая помощь в рамках уголовного дела. Именно для этого оно возбуждается. Чтобы все данные, собираемые в России, имели статус доказательств», — пояснил эксперт.

По его словам, российские следователи могут, например, собирать свидетельские показания и направлять их потом коллегам в Австрию. При этом эффективность подобного взаимодействия обусловлена наличием международных договорённостей.

РИА Новости

«Здесь существует ещё одна особенность. Должен быть заключён договор между двумя государствами по оказанию правовой помощи по гражданским и правовым делам. Если он заключён, будет проводиться взаимодействие между австрийскими и российскими спецслужбами», — рассказал Черноусов.

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В любом случае расследование на территории РФ будет вторичным и вспомогательным. По оценке эксперта, «похищение ребёнка считается особо тяжким преступлением в любом государстве».

Общемировая проблема

По данным Международного центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), в Европе в розыске ежегодно значатся сотни тысяч несовершеннолетних: В Испании — 20 тыс., в Германии — 100 тыс., в Великобритании — более 112 тыс.

Как сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям, в 2016 году в России было подано около 49 тыс. заявлений о пропаже детей. После подачи заявления правоохранительные органы начинают поиск ребёнка на территории РФ. В 80% случаев детей удаётся найти в течение трёх дней. Если же за это время установить местонахождение пропавшего не удаётся, возбуждается уголовное дело, ребёнка объявляют в розыск.

В США действует специальная система поиска детей — AMBER Alert. Она позволяет в кратчайшие сроки оповестить о пропаже как можно больше людей. Для распространения информации используются радиостанции, спутниковые сигналы, телевизионные станции, а также смс-сообщения, электронные знаки дорожного регулирования, рекламные щиты. С момента создания AMBER Alert в 1996 году в США было спасено около 750 детей.