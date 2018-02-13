Источник сообщил о похищении в Вене трёхлетней девочки из России

Трёхлетнюю девочку из России похитили в Вене, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, похищение произошло 28 декабря 2017 года в венском отеле «Бьянка». 8 февраля российские следователи возбудили по данному факту уголовное дело.

«По предварительным данным, неизвестные, вступив в сговор, похитили девочку, гражданку России 2014 года рождения», — сказал источник.

Он добавил, что похищенная девочка зарегистрирована в Москве.