СК возбудил уголовное дело по факту похищения трёхлетней россиянки в Вене

Уголовное дело возбуждено после похищения трёхлетней девочки из России в Вене, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК (похищение несовершеннолетнего, совершённое группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, не позднее 28 декабря 2017 года неизвестные лица вступили в преступный сговор и похитили ребёнка из номера отеля в Вене.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее СМИ сообщили о похищении в Вене трёхлетней девочки из России.