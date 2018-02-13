Посольство России просит МИД Австрии предоставить данные о похищенном в Вене ребёнке

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Посольство России направило в МИД Австрии ноту с просьбой предоставить информацию об инциденте, связанном с похищением трёхлетней девочки из России в Вене.

«Официальный ответ на наше обращение пока не получали. Поддерживаем контакт с правоохранительными органами Австрии. Держим вопрос на контроле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце декабря 2017 года в посольство обратилась гражданка России в связи с предполагаемым похищением на территории Австрии её трёхлетней дочери.

«Консульский отдел посольства в рамках своих правовых полномочий оказал российской гражданке необходимую консультативную поддержку в составлении заявления в австрийские правоохранительные органы по факту предполагаемого похищения», — подчеркнули дипломаты. 

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту похищения трёхлетней россиянки в Вене.

13 февраля СМИ сообщили о похищении в Вене трёхлетней девочки из России.

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