Оставшиеся без выкупа похитители на Украине убили молодого человека
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.
«Сегодня мы задержали трёх нелюдей, которые месяц назад в Кривом Роге похитили 20-летнего парня и, спустя три недели, зверски его убили. Сложно поверить, что сейчас жизнь человека может стоить 100 тыс. гривен!? Столько они вымогали у отчаявшейся от горя матери», — написал он.
Отмечается, что во главе преступной группы стоял мужчина, который ранее уже отбывал срок за мошенничество и «в момент похищения даже организовал себе алиби».
Ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о похищении в Киеве грузинского журналиста.