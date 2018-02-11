Оставшиеся без выкупа похитители на Украине убили молодого человека

В Кривом Роге похитившие 20-летнего молодого человека злоумышленники убили его, когда не смогли получить от его родных выкуп в размере 100 тыс. гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.

«Сегодня мы задержали трёх нелюдей, которые месяц назад в Кривом Роге похитили 20-летнего парня и, спустя три недели, зверски его убили. Сложно поверить, что сейчас жизнь человека может стоить 100 тыс. гривен!? Столько они вымогали у отчаявшейся от горя матери», — написал он.

Отмечается, что во главе преступной группы стоял мужчина, который ранее уже отбывал срок за мошенничество и «в момент похищения даже организовал себе алиби».

Ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о похищении в Киеве грузинского журналиста.