«У русских множество разных средств»: США опасаются нового «вмешательства» со стороны России

Россия может повлиять на промежуточные выборы в американский конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года. Такие опасения в среду высказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Заявление о «российском вмешательстве» сделал также известный голливудский актёр Джим Керри. Он удалил свой аккаунт в Facebook и продал акции компании в связи с тем, что социальная сеть, по его словам, не может противостоять «фейковым новостям» из Москвы. О новых обвинениях из-за океана — в материале RT.

Россия столкнётся с «последствиями, если вмешается в выборы в США в этом году». Об этом в среду заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Есть много способов, с помощью которых русские могут вмешаться в выборы, множество разных средств. И мы видим определённое поведение», — приводит слова Тиллерсона Fox News.

Глава Госдепа выразил опасения, что в случае, если Москва решит вмешаться в промежуточные выборы в американский конгресс, предотвратить её влияние будет «очень трудно».

«Я думаю, важно, чтобы мы просто продолжали говорить России: «Слушайте, если вы думаете, что мы не видим, что вы делаете, мы на самом деле видим, и вы должны остановиться. Если вы не остановитесь, вы просто снова столкнётесь с последствиями ваших действий», — считает Тиллерсон.

Подлечить нервы

В Москве заявление госсекретаря США назвали «антироссийской истерией» и посоветовали «подлечить нервы». По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, такие слова свидетельствуют о распространении русофобии в политических кругах Вашингтона.

«Если человек говорит что-то, понимая, что это неправда, ему надо нервы подлечить. А всем остальным давно пора понять, что эти люди живут не в ладу со своей совестью. Американскому истеблишменту так понравилась антироссийская истерия, что они никак не могут остановиться. Господин Тиллерсон — человек достаточно умный, но он член политического вашингтонского клана, а с волками жить — по-волчьи выть. Так что сам он вряд ли одобряет то, что говорит, но в США такие законы, традиции и уклады, что спокойнее и рациональнее выдавать себя за русофоба», — заявил сенатор в беседе с RT.

Однако к риторике «вашингтонского клана» прибегают и люди, далёкие от политики. Так, известный канадо-американский актёр Джим Керри призвал бойкотировать социальную сеть Facebook в связи с тем, что её руководство не борется с «российским вмешательством».

«Я отказываюсь от своих акций Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook лишь выигрывает от российского вмешательства в наши выборы, они не делают достаточно для того, чтобы остановить это. Я призываю других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое», — написал актёр в Twitter.

К своему сообщению Керри приложил рисунок молодого человека, похожего на основателя Facebook Марка Цукерберга, которому рука ставит дизлайк.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebookpic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) February 6, 2018

Артиста поддержал российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован). Он предложил актёру создать аккаунты в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

«Полностью поддерживаю Джима Керри. Нечего делать в этом «неправильном» Facebook... Пусть регистрируется в наших «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Оттуда точно никто не вмешается в американские выборы», — предложил Вован.

Напомним, в 2017 году представители социальной сети Facebook предстали перед американскими конгрессменами в связи с подозрениями в том, что платформа использовалась для «российского вмешательства». Отчитываться компании пришлось и перед британскими парламентариями.

Тогда в Facebook заявили, что на связанную с брекситом рекламу Москва если и потратила, то $1. На политическую рекламу перед американскими выборы якобы связанные с Россией аккаунты израсходовали $46 тыс., тогда как суммарный бюджет Трампа и Клинтон на размещения в Facebook составил более $81 млн.

Американские сценарии

Покинув Facebook, Керри избавит себя не только от российской, но и от американской политической рекламы. В январе 2018 года американский музыкант Ричард Холл, более известный как Моби, признался, что «действующие агенты ЦРУ» попросили его распространять информацию о связях президента США Дональда Трампа с Россией. Музыкант утверждает, что переданные разведкой сведения являются «абсолютно достоверными».

«Это были активные агенты и информаторы ЦРУ. И они действительно были озабочены, ведь это прямо «маньчжурский кандидат». Президент Соединённых Штатов — русский агент. Так что они передали мне определённую информацию и сказали, что моя аудитория значительно превышает их охват, спросили, могу ли я опубликовать некоторые данные, предать их огласке», — рассказал Moby.

Ранее одним из самых громких заявлений по поводу России отметился партнёр Керри по фильму «Брюс всемогущий» Морган Фримен. Он снялся в видеоролике, в котором призвал Трампа рассказать о вмешательстве России в выборы.

«На нас напали. Мы ведём войну», — говорит Фримен на записи, опубликованной некоммерческой организацией «Комитет по расследованиям в отношении России».

В своей речи Фримен предложил представить сценарий фильма, в котором бывший шпион КГБ, недовольный разрушением своей страны, становится президентом и «устанавливает авторитарный режим», после чего начинает вести кибервойну против других стран. Он также не забыл упомянуть, что уже 241 год американская демократия является «сияющим примером» для всего мира.

Видео было спродюсировано НКО «Комитет по расследованиям в отношении России», которая была образована в сентябре того же года и ставила своей целью «помочь американцам осознать серьёзность продолжающихся атак России на демократию».

Помимо Фримена, распространением антироссийских идей занимался голливудский кинорежиссёр Роб Райнер, а членом попечительского совета организации значился экс-директор Нацразведки США Джеймс Клэппер.