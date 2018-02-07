Пранкер Вован предложил актёру Джиму Керри создать аккаунты в российских соцсетях

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) предложил американскому актёру Джиму Керри создать аккаунты в российских социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с тем, что Керри решил удалить свой аккаунт в Facebook из-за того, что социальная сеть якобы не принимает никаких мер для пресечения «российского вмешательства» в американскую президентскую кампанию, Кузнецов посоветовал актёру создать аккаунты в российских социальных сетях.

По словам пранкера, в таких сетях, как «ВКонтакте» и «Одноклассники», Керри нечего опасаться.

«Полностью поддерживаю Джима Керри. Нечего делать в этом «неправильном» Facebook... Пусть регистрируется в наших «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Оттуда точно никто не вмешается в американские выборы», — заявил Вован.

Ранее сообщалось, что Керри призвал пользователей Facebook бойкотировать социальную сеть, удалять свои страницы и продавать акции компании.

В ноябре 2017 года в посольстве России в США заявили, что слушания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе Соединённых Штатов подтвердили отсутствие доказательств «российского вмешательства» в американские президентские выборы.