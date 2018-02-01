Twitter оповестил более 1 млн пользователей, читавших «связанные с Россией» аккаунты

В компании Twitter сообщили, что разослали оповещения 1,4 млн пользователей, которые читали «связанные с Россией» аккаунты, публиковавшие контент об американских президентских выборах 2016 года.

«Мы расширили число лиц, которые получили уведомления о взаимодействии с аккаунтами Twitter, потенциально имевшими отношение к пропагандистским усилиям», — говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что в компании Twitter работают над тем, чтобы выявить и в индивидуальном порядке оповестить пользователей, которые читали сообщения с аккаунтов, «связанных с Кремлём».

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

В посольстве России в США заявили, что слушания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе США подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы.