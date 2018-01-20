В Twitter выявили ещё более 13 тысяч «связанных с Россией» аккаунтов

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Компания Twitter заявила, что выявила 13,5 тысяч «связанных с Россией» аккаунтов, публиковавших контент о президентских выборах в США 2016 года.

«Мы также предоставили конгрессу результаты анализа деятельности, которая, мы полагаем, была автоматизирована, связана с выборами и исходила из России… Мы выявили 13 тысяч 512 дополнительных аккаунтов, в общей сложности 50 тысяч 258 аккаунтов…мы считаем, что они связаны с Россией и публиковали связанный с выборами контент в ходе выборов», — отмечается в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что в компании Twitter работают над тем, чтобы выявить и в индивидуальном порядке оповестить пользователей, которые читали сообщения с аккаунтов, «связанных с Кремлём».

В посольстве России в США заявили, что слушания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе США подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы.

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