В Совфеде назвали истерией заявление Тиллерсона о планах России вмешаться в выборы в США

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о предполагаемых попытках России осуществить вмешательство в предстоящие американские промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2018 года.
В Совфеде назвали истерией заявление Тиллерсона о планах России вмешаться в выборы в США
  • Рекс Тиллерсон
  • Reuters

«Если человек говорит что-то, понимая, что это неправда, ему надо нервы подлечить. А всем остальным давно пора понять, что эти люди живут не в ладу со своей совестью. Американскому истеблишменту так понравилась антироссийская истерия, что они никак не могут остановиться. Господин Тиллерсон — человек достаточно умный, но он член политического вашингтонского клана, а с волками жить — по-волчьи выть. Так что сам он вряд ли одобряет то, что говорит, но в США такие законы, традиции и уклады, что спокойнее и рациональнее выдавать себя за русофоба. Даже если всерьёз предположить, что кто-то решил повлиять на ситуацию извне, то вот эти довыборы — не лучший метод», — сказал Климов.

Ранее Рекс Тиллерсон заявил, что Соединённые Штаты плохо подготовлены к возможным попыткам России «вмешаться в американские выборы».

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