Тиллерсон заявил, что Вашингтону трудно предотвратить «российское вмешательство»
«Я бы не сказал, что мы хорошо подготовлены, потому что русские всегда смогут приспособиться... Дело в том, что если у них есть намерение вмешаться, то она всегда найдут способ сделать это», — сказал Тиллерсон.
Он отметил, что Вашингтон может предпринимать определённые шаги, однако «если Москва решит сделать это, то предотвратить её действия очень трудно».
Ранее Тиллерсон призвал Мексику быть внимательной к возможному «вмешательству» России в президентские выборы в стране, которые запланированы на 1 июля.