Тиллерсон заявил, что Вашингтону трудно предотвратить «российское вмешательство»

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Соединённые Штаты плохо подготовлены к возможным попыткам России «вмешаться в американские выборы», потому что Москва «всегда найдёт способы сделать это», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью Fox News.

«Я бы не сказал, что мы хорошо подготовлены, потому что русские всегда смогут приспособиться... Дело в том, что если у них есть намерение вмешаться, то она всегда найдут способ сделать это», — сказал Тиллерсон.

Он отметил, что Вашингтон может предпринимать определённые шаги, однако «если Москва решит сделать это, то предотвратить её действия очень трудно».

Ранее Тиллерсон призвал Мексику быть внимательной к возможному «вмешательству» России в президентские выборы в стране, которые запланированы на 1 июля.

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