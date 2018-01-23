«Работали кулаками, а не мозгами»: как россиянин стал жертвой криптовалютного рэкета в Таиланде

RT удалось встретиться в Таиланде с российскими криптовалютными миллионерами, которые стали жертвами высокотехнологичного ограбления. Неизвестные несколько часов удерживали Максима Лоцока и Анну Никулину в их доме в Равае, вынуждая перевести все сбережения в криптовалюте на сторонний счёт. Злоумышленникам удалось завладеть $100 тыс., а также тремя макбуками и двумя айфонами. Как, по словам потерпевших, происходило ограбление и о чём стоит молчать успешному криптоинвестору — в материале RT.

— Максим, расскажите, как всё произошло.

— Мы с Аней ужинали с друзьями, потом вернулись домой. Аня открыла ключом дверь, и тут же сзади появились два амбала. Как выяснилось потом, они зашли в дом через чёрный вход и не попали на камеры. Грабители затолкали нас внутрь, усадили на диван, а сами остались стоять. Сразу же отобрали наши айфоны. И говорят: мы сотрудники Интерпола, занимаемся ICO и криптовалютами, в России это незаконно.

— До этого вы не замечали ничего подозрительного? Например, слежку?

— Судя по всему, за нами действительно следили, потому что они пришли сразу после того, как уехала моя мама. Она жила с нами последнее время.

— Что происходило дальше?

— Сначала они хотели развести нас по разным комнатам и поговорить с нами по отдельности. Но Аня сказала, что мы четыре года вместе и у нас всё общее, включая деньги, поскольку мы вместе занимаемся торговлей на бирже. В итоге они надевают нам на головы чёрные маски, чтобы ничего не было видно, потом отводят во вторую комнату и говорят: сейчас ещё один придёт.

Приходит ещё один человек. Он вообще не показывается. Он начинает всё обыскивать, забирает банковскую карту — позже с неё сняли деньги, — три наших макбука, два айфона, все наши документы, включая паспорта и мои записные книжки, мой покетбук (электронная книга. — RT), диски, даже, кажется, зарядки от телефонов.

— Они сами перевели деньги с ваших компьютеров?

— Когда они принялись копаться в компьютере, то я понял, что эти люди совсем не айтишники и не специалисты. Они даже не знали, что такое двухфакторная аутентификация (метод защиты информации, при котором для доступа к ней требуется не только пароль, а, к примеру, подтверждение по СМС. — RT), и долго разбирались. Видимо, обычно работают кулаками, а не мозгами.

— И они достаточно угрожающе выглядели, чтобы не оказывать им сопротивления?

— Конечно, смысла вообще не было.

— Были мысли кричать, звать на помощь?

— Вообще нет. Когда мы только зашли, Аня и так кричала, но я думаю, что никто бы всё равно не помог. Всем всё равно.

— Чем они вам угрожали?

— Угрожали тем, что накачают наркотой, отведут в тайскую полицию, что нам ещё и подбросят наркотики. Я понимал, что всё это бред, но в любом случае (даже если бы они этого не сделали) они применили бы физическую силу. Поэтому я решил не выступать: зачем геройствовать в такой ситуации?

— А в чём, по их легенде, была их работа как«сотрудников Интерпола»?

— Они начали рассказывать истории, что российская экономика в плохом состоянии и Владимир Путин, дескать, решил взяться за криптовалюту и тем самым пополнить бюджет. Я сразу понял, что это полный бред, потому что занимался бизнесом в России. Но мы решили сыграть по их правилам и сказали: да, мы в курсе, готовы сотрудничать, всё вам отдадим.

— И действительно стали «сотрудничать»?

— Да, мы помогали им вводить пароли, пройти двухфакторную аутентификацию. Всё это время один человек вообще не показывался. В итоге они убедились, что деньги выведены, и уехали.

— Сколько в итоге они забрали?

— Около $100 тысяч. Вообще, они могли забрать гораздо больше, но почему-то очень сильно торопились.

— Что вы делали, когда они ушли?

— Как только они вышли за дверь, я сообщил о произошедшем хорошему знакомому, который подключился к ситуации. Потом мы с Аней легли спать: сил не было, время 5 утра. Утром поехали за новыми телефонами. Я с них сразу же заблокировал все биржи и счета. Потом встретились с другом, он посоветовал, куда обратиться, и мы заявили в полицию.

— Что полиция смогла сделать на сегодняшний момент?

— Местная полиция очень хорошо сработала. Они быстро приехали, сняли отпечатки пальцев, записали показания, посмотрели записи всех камер поблизости.

— Есть какие-то результаты расследования?

— Пока лишь то, что писали в СМИ: что, дескать, их отследили по GPS, они находятся в Малайзии. Видимо, сразу же уехали.

— Как, по-твоему, они на тебя вышли?

— Я веду аккаунты в Instagram, на YouTube, всё и везде выкладываю, даю интервью. Я человек полностью открытый, пишу, где живу и что делаю. Это скорее минус, чем плюс. Теперь я понимаю, что люди готовы выехать из России, выследить, напасть. Не проще ли участвовать в ICO, чтобы заработать, чем так заморачиваться? Я не буду больше демонстрировать публично такую активность.

— Но ведь многие ведут такой же публичный образ жизни. Думаешь, это начало нового тренда?

— Мой случай не уникален. Недавно в Петербурге Павла Няшина ещё и избили (криптовалютный миллионер и житель Петербурга Павел Няшин был ограблен в январе этого года на сумму свыше 20 млн рублей. — RT). Я как раз прочитал эту новость, и — бац! — такое же произошло со мной. Так что я думаю: если раньше грабители воровали деньги, то сейчас они поняли, что криптовалюту воровать выгоднее. Это проще, потому что транзакции биткоина нельзя отследить. Так что — да, я думаю, это новый тренд в плане ограблений.

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— Расскажите, как вы вообще заработали на криптовалюте? Куда делали первые вложения?

— Я уже давно занимался бизнесом. С 14 лет у меня был свой интернет-провайдер. Потом бизнес по написанию курсовых работ. На криптовалюты перешёл, когда в России начался кризис и я понял, что с экономикой проблемы, а бизнес стал менее выгоден. Понял, что пора расширять мировоззрение.

Я полностью верю в криптовалюту. Верю, что это изменит будущее человечества и общественное сознание. Если люди поверят в эту технологию, то у них точно не будет проблем с деньгами.

— Настолько всё оптимистично?

— Нет, конечно же есть и потери. Мне повезло, что я в своё время вложился в эфириум (криптовалюта блокчейн-платформы Ethereum, запущенной в 2015 году канадско-российским программистом Виталиком Бутериным. — RT). По сравнению с другими ICO того времени эфириум вырос гораздо сильнее.

— Сколько ты вложил в эфириум?

— Совсем немного. Буквально $2—3 тысячи. Но потом эти две-три тысячи дали огромное количество денег: порядка $100—200 тысяч. На тот момент я совсем не мог предположить, что так выйдет.

Потом я начал дальше развиваться в этой сфере. Мы с Аней запускали своё ICO, выступали на конференции в Москве.

— Что ты будешь делать дальше? Насколько сильно эта ситуация ударила по твоему бюджету?

— Есть такая поговорка, что мои враги и проблемы — лучшие учителя. Поэтому я извлёк из этого урок. Урок стоил $100 тысяч, так что он был серьёзным. Я понял, что не стоит показывать, как и где ты живёшь. И всем молодым ребятам советую то же самое.

— Что ты думаешь о нынешнем падении стоимости криптовалют? Какие прогнозы?

— К сожалению, из-за всей этой ситуации с ограблением я не смог заработать на изменениях курса. Забавно, что я заранее прогнозировал это падение и смог бы заработать на нём гораздо больше, чем у меня украли. Грабители могли бы просто сказать: «Макс, заработай нам денег, посиди за компом пять минут». Но никто же не понимает этого и не хочет разбираться.

Вообще сейчас все говорят только про биткоин, потому что не разбираются. У биткоина очень много проблем: долгие транзакции, масштабируемость сети и прочее. Я считаю, что биткоин в этом году не будет играть большой роли. А если и будет, то только из-за глупости людей и из-за того, что в него до сих пор входят большие корпорации.