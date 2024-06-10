«Раздувание контингента»: как Германия планирует нарастить резерв бундесвера

Минобороны ФРГ намерено увеличить резерв бундесвера, чтобы адаптировать его к «современным вызовам политики безопасности». Об этом заявил генерал-лейтенант, заместитель генерального инспектора и уполномоченный по делам резервистов бундесвера Александр Хоппе. По его словам, резерв должен быть обучен и оснащён таким образом, чтобы иметь возможность усилить или заменить действующие войска в бою. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Германия должна быть готова к войне к 2029 году. По его словам, «центральными являются три вопроса: кадры, материалы и финансы». По мнению экспертов, такие планы Минобороны Германии задают общую тенденцию на постепенную милитаризацию ФРГ. Аналитики считают, что в данном случае Берлин во многом действует под диктовку США, выполняя «антироссийский заказ».

Минобороны Германии намерено увеличить резерв бундесвера до 60 тыс. человек, чтобы адаптировать его «к современным вызовам политики безопасности». Об этом сообщил генерал-лейтенант, заместитель генерального инспектора и уполномоченный по делам резервистов бундесвера Александр Хоппе.

«Я убеждён, что мы должны полностью адаптировать резерв к современным вызовам политики безопасности, чтобы он мог достойно поддержать бундесвер в выполнении задач по национальной и союзной обороне», — завил Хоппе агентству Deutsche Presse-Agentur.

По его словам, как и во времена холодной войны, резерв должен быть обучен и оснащён таким образом, чтобы иметь возможность усилить или заменить действующие войска в бою. По данным СМИ, Минобороны ФРГ при этом располагает 44 тыс. резервистов, получившими базовую квалификацию.

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Германское военное ведомство также изучает, какова численность людей, которые в принципе могут быть призваны и пригодны к службе в случае обороны. Речь идёт о гражданах, которые уже служили в бундесвере, но не подлежат призыву.

«Мы предполагаем, что есть около 800 тыс. человек, которые ещё могут быть призваны на военную службу. В принципе, сюда входят все те, кто когда-то служил в бундесвере, вышел в отставку и находится в пределах возрастных ограничений, включая призывников последних лет», — отметил Хоппе.

Однако число этой группы лиц снижается с каждым годом, поскольку граждане ФРГ становятся старше и вступают в непризывной возраст. Обязательная военная служба в Германии была приостановлена в 2011 году.

«С каждым годом их число уменьшается. Это означает, что мы должны принимать контрмеры, а также находить и набирать дополнительный персонал для резерва. Этим мы и занимаемся. Ключевое слово — полки национальной обороны: по сути, они состоят из неслуживших людей, которые поступают на службу и проходят соответствующую подготовку», — пояснил Хоппе.

«Дефицит суверенности»

Напомним, 5 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Германия должна быть готова к войне к 2029 году. По его словам, «центральными являются три вопроса: кадры, материалы и финансы». По этой причине, как заявил Писториус, ФРГ должна вернуть воинскую повинность. Министр в этом контексте также отметил, что Россия якобы давно перешла на военную экономику и «продолжает вооружаться». Писториус также выразил опасение, что победа России в СВО обойдётся Западу дороже, чем нынешняя помощь Украине.

Такие заявления Берлина связаны с необходимостью угодить и Брюсселю, и Вашингтону, и НАТО, поскольку ФРГ испытывает проблемы со своим суверенитетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Германия всегда после Второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности и самостоятельности. И в рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются — им надо и Брюсселю угодить, и «Вашингтонскому парткому» угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО», — рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В то же время, как пишет немецкий таблоид Bild, правительство ФРГ разработало план на случай крупномасштабного вооружённого конфликта с Россией. При возникновении такой ситуации через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, включая силы бундесвера.

Минобороны Германии

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Кроме того, при таком раскладе в ФРГ в случае обострения ситуации возможно возвращение обязательной воинской службы, в рамках которой граждан могут в любое время призвать в армию. Людей в возрасте от 18 лет могут также принудить к определённому труду: например, на почте, в пекарнях или по уходу за больными. Немецкие власти также оставляют за собой право обязывать компании производить товары исключительно для военных нужд.

План также предполагает запрет на роспуск немецкого парламента на время, пока Германия держит оборону. У кабмина будет даже «аварийный запас» риса, бобовых и сгущёнки для обеспечения населения одним горячим обедом в день. В первую очередь речь идёт о жителях крупных городов.

«Антироссийский заказ»

Как отмечают эксперты, планы Минобороны ФРГ по наращиванию резервов бундесвера задают общую тенденцию на постепенную милитаризацию Германии.

«Если брать за основу инициативу министра обороны — Бориса Писториуса, то он вообще выступает за возврат общей воинской повинности. Сейчас бундесвер — полностью контрактная армия. Это говорит о том, что Германия пытается восстановить свой военный потенциал под натиском американских союзников, для дальнейшего роста напряжённости в Европе», — подчеркнул в беседе с RT старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Судя по всему, США в рамках НАТО подталкивают Германию к наращиванию своих резервов в бундесвере в рамках планов по противостоянию России, добавил аналитик.

«Наверняка это основной лейтмотив Вашингтона. А немецкие власти будут выполнять все распоряжения из США. Канцлер ФРГ Олаф Шольц просто не умеет действовать без оглядки на Вашингтон. В Берлине специально заявляют, что Россия планирует напасть на Европу. В СМИ постоянно фигурируют заметки о том, как действовать во время ЧС. На этом фоне идёт увеличение военных расходов. Американцы подталкивают Германию к милитаризации, к переброске воинского контингента в Прибалтику и Польшу, ближе к границе с Белоруссией и Калининградской областью», — пояснил Камкин.

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С его точки зрения, настроения в ФРГ подогреты настолько, что Берлин не остановит даже высокая вероятность военной эскалации с Россией.

«Заявления Писториуса о подготовке к войне к 2029 году как раз отражают данный тренд. Эти пять лет нужны ФРГ на разработку принципиально новых видов вооружений, перевода экономики на военные рельсы», — считает Камкин.

Как, в свою очередь, полагает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, планы Берлина нарастить резерв бунденсвера связаны с планами НАТО по превращению Евросоюза «в военно-политическую организацию».

«Во всех государствах ЕС, скорее всего, будет происходить наращивание такого рода резервов, а также переход к всеобщей воинской обязанности. Этот процесс изо всех сил в Германии пытаются увязать с пресловутой российской угрозой», — указал Подберёзкин в беседе с RT.

Однако на деле именно РФ вынуждена держать оборону против агрессивных действий НАТО по расширению своей инфраструктуры на восток, напомнил аналитик.

«Поэтому все разговоры о нападении России на одну из стран Североатлантического альянса — надуманные. Другое дело, что Минобороны ФРГ наряду с чиновниками из других стран НАТО будут использовать этот предлог, чтобы убедить своё население в том, что повышение оборонных трат вполне обоснованно даже в условиях кризиса в Европе и на Западе в целом», — считает Подберёзкин.

Со своей стороны, политолог Александр Асафов констатировал, что ВС Германии и стран Европы в обстоятельствах, продиктованных конфликтом на Украине, «переживают определённый пересмотр стратегий развития».

«Всё это связывается с возможной эскалацией конфликта на Украине, вплоть до прямого столкновения с Россией, несмотря на позицию РФ по этому вопросу. Речь идёт о раздувании контингента под этим предлогом. Кроме того, на фоне антироссийской истерии перед ВПК ФРГ и других западных стран стоит задача получить прибыль в области производства и продажи вооружения. И, конечно, эту риторику надо подкреплять какими-то планами», — рассказал Асафов в комментарии RT.

По его словам, Берлин нагнетает военную истерию в Европе, чтобы выполнить «антироссийский заказ» Соединённых Штатов.

«Усилия ФРГ в военной сфере связаны во многом с давлением американцев. И когда Берлин говорит, что нужно подготовиться к войне, подразумевается вооружённое противостояние с Россией. Немецкие власти этим же объясняют и собственную милитаризацию. Но все эти разговоры о российской угрозе — это медийно-идеологический конструкт, у которого нет реального подкрепления», — подчеркнул Асафов.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус

Legion-Media

© Philipp Schulze

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов констатировал в разговоре с RT, что какие бы немецкое руководство «ни придумывало страшилки о России», перспективы наращивания кадрового резерва бундесвера остаются призрачными.