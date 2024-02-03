«США не имеют никаких оправданий»: мирные жители Сирии стали жертвами американских авиаударов

Ряд мирных жителей и военных погибли в результате авиаударов США, сообщили в Минобороны Сирии. Также есть раненые, нанесён большой ущерб государственной и частной собственности. В ведомстве заявили, что действия Вашингтона «не имеют никаких оправданий». В Вооружённых силах Ирака воздушные удары Штатов назвали нарушением суверенитета страны, которые могут обернуться для региона «непредвиденными катастрофическими последствиями для безопасности и стабильности».

В Сирии мирные жители погибли и пострадали в результате авиаударов со стороны США. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление Минобороны САР.

«Американские оккупационные войска совершили сегодня неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов на востоке Сирии и около сирийско-иракских границ, в результате ряд мирных жителей и военных погибли, есть раненые, нанесён большой ущерб государственной и частной собственности», — говорится в сообщении.

Как добавили в оборонном ведомстве Сирии, американские авиаудары «не имеют никаких оправданий и являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом». Указывается, что в районе, который подвергся американским атакам, сирийская армия борется с остатками террористической организации «Исламское государство»*.

«Это подтверждает, что Соединённые Штаты и их вооружённые силы участвуют в этом и являются союзниками организации и всеми силами работают над её возрождением в качестве подразделения как в Сирии, так и в Ираке», — подчеркнули в Минобороны Сирии.

Как следует из заявления командования отрядов шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», в результате американской агрессии в Ираке погибли 16 человек, 25 получили ранения.

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Официальный представитель главнокомандующего Вооружённых сил Ирака Яхья Расул также предупредил Вашингтон, что американские авиаудары могут привести к катастрофическим последствиям.

«Город Эль-Каим и приграничные районы Ирака подвергаются воздушным ударам авиации США, эти удары наносятся в тот момент, когда Ирак стремится обеспечить стабильность в регионе. Они представляют собой нарушение суверенитета Ирака, подрыв усилий иракского правительства и угрозу, которая способна обернуться для Ирака и региона непредвиденными катастрофическими последствиями для безопасности и стабильности», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил источник агентства в службах безопасности Ирака, по предварительной информации, в районе Эль-Каим в провинции Анбар на западе страны погиб один мирный житель, ещё один получил ранения.

В ночь на 3 февраля Вооружённые силы США выпустили более 125 снарядов по 85 целям в Ираке и Сирии. По мнению Центрального командования ВС США, речь идёт об объектах, используемых иранским Корпусом стражей исламской революции и спонсируемыми им группировками боевиков. Речь идёт о центрах управления, зданиях штабов, разведывательных центрах, хранилищах ракет и беспилотниках, иных объектах, задействованных в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.

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«Эти цели были тщательно выбраны во избежание жертв среди гражданского населения и основаны на чётких и неопровержимых доказательствах того, что они были связаны с нападениями на американский персонал в регионе», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По мнению директора операций объединённого штаба Пентагона Дугласа Симса, вероятнее всего, будут потери среди людей, которые используют эти объекты.

Как заявил глава Белого дома Джо Байден, США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, которая произошла 28 января. Тогда погибли три американских военнослужащих, более 40 получили ранения.

«Наш ответ начался сегодня. Он продолжится, когда и где мы выберем. Соединённые Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо ещё в мире. Но пусть все, кто может намереваться причинить нам вред, знают: если вы навредите американцу, мы ответим», — говорится в заявлении президента США.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что США предприняли меры, чтобы привлечь КСИР и связанные с ним военизированные формирования к ответственности за их нападения на американские и коалиционные силы. По его словам, Штаты и в дальнейшем будут осуществлять «необходимые действия для защиты Соединённых Штатов, их сил и интересов».