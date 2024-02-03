Кеннеди-младший призвал Байдена вывести войска США из стран Ближнего Востока

Администрация США должна вывести американские войска из стран Ближнего Востока, если она действительно не стремится к конфликту в регионе, заявил Роберт Кеннеди — младший, намеревающийся участвовать в президентских выборах.

На своей странице в X он прокомментировал заявление президента Джо Байдена, объявившего об ударах ВС США по Сирии и Ираку. В публикации Байдена, в частности, сказано, что Вашингтон не стремится к конфликту на Ближнем Востоке.

«Если мы «не стремимся к конфликту», то давайте выведем оттуда войска. Им там не рады. Они не нужны. Они являются беззащитными мишенями для всех, кто хочет спровоцировать конфликт в регионе. Выведите их оттуда!» — сказал Кеннеди-младший.

Силы Центрального командования США (CENTCOM) ранее нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака.

Как заявил представитель главнокомандующего Вооружёнными силами Ирака Яхья Абдалла, удары США являются нарушением суверенитета.