«Ответ на недавние преступления»: Иран нанёс ракетные удары по Иракскому Курдистану и террористам в Сирии
Иран нанёс удары по объектам на территории Ирака и Сирии
- На снимке вид на здание, повреждённое после ракетного удара, нанесённого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по столице Курдистана Эрбилю, 16 января 2024 года
- AFP
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В ночь на 16 января элитные подразделения Вооружённых сил Ирана нанесли удар по объектам террористов группировки «Исламское государство»* и по «шпионским центрам» израильской спецслужбы МОССАД. Атаки были осуществлены в ответ на недавние террористические преступления врагов исламской республики.
«Корпус стражей Исламской революции в ответ на недавние преступления террористических группировок и несправедливое убийство ими наших соотечественников в Кермане и Раске выявил и уничтожил несколько ключевых террористических командиров и элементов, в особенности из ИГ, на оккупированных территориях Сирии, выпустив несколько баллистических ракет», — говорится в сообщении.
По данным телеканала Al Mayadeen, ударам подвергся лагерь наёмников в Идлибе, где базируются боевики группировки «ИГ-Хорасан», которые обучаются и переправляются в дальнейшем американскими военными на границу между Ираном и Афганистаном. Также ракетами были поражены штабы «Исламской партии Туркестана»**.
Напомним, что 3 января возле кладбища в иранском городе Керман произошло два взрыва. В тот момент проходила церемония, посвящённая четвёртой годовщине со дня смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного удара США. По последним данным, в результате теракта, ответственность за осуществление которого взяли на себя представители террористической группировки «Исламское государство», погиб 91 человек.
В ходе другого удара подразделения КСИР уничтожили баллистическими ракетами одну из штаб-квартир израильской спецслужбы МОССАД в Иракском Курдистане. По мнению Тегерана, поражённый объект был «центром разработки шпионских операций и планирования террористических операций в регионе», в том числе против Ирана. Также были поражены места скопления «антииранских террористических группировок».
- AP
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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что предпринятые подразделениями КСИР действия были осуществлены «в целях мощной защиты суверенитета и безопасности страны, борьбы с терроризмом и являлись частью справедливого наказания нарушителей безопасности страны исламской республикой».
По данным источника РИА Новости в иракских органах безопасности, несколько взрывов прогремело в Эрбиле рядом с консульством США и аэропортом в северной части Ирака (к нему примыкает военная база Харир, используемая силами международной коалиции во главе с США).
Как сообщила американская телекомпания ABC со ссылкой на источники, возле аэропорта Эрбиля было сбито три беспилотника.
По словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон, никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал в результате «безрассудной и неточной серии ударов» со стороны Ирана.
«США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака», — добавила она.
Между тем Совбез Иракского Курдистана сообщил, что жертвами ракетного удара стали четверо мирных жителей, ещё шесть человек получили ранения. Среди погибших — курдский бизнесмен и владелец компании Falcon Group Пешрав Дизайи.
Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество «не хранить молчание относительно несправедливости, которой подвергается народ Курдистана».
- AP
- © Rudaw TV
«В очередной раз Эрбиль подвергся ракетному обстрелу со стороны иранского КСИР. К сожалению, эта совершённая без повода атака привела к гибели и ранению мирных жителей... Я призываю федеральное правительство занять решительную позицию по поводу этого нарушения суверенитета Ирака, особенно Курдистана», — говорится в заявлении, текст которого приводит РИА Новости.
Власти Ирака решительно осудили иранскую агрессию, выражавшуюся в бомбардировке жилых домов баллистическими ракетами и приведшую к жертвам среди гражданского населения.
«Правительство Республики Ирак считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа. Это оскорбление добрососедства и нарушение безопасности региона», — отметили в иракском МИД.
В Багдаде намерены принять все законные меры, включая подачу жалобы в Совет Безопасности ООН.
Кроме того, МИД Ирака отозвал своего посла Насира Абдул Мохсена из Тегерана для консультаций.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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