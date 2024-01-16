RT в Telegram
Подпишись

МИД Ирана: удары по Иракскому Курдистану нацелены на защиту суверенитета

Короткая ссылка
Удары Ирана по Иракскому Курдистану нацелены на защиту суверенитета и безопасности. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.
МИД Ирана: удары по Иракскому Курдистану нацелены на защиту суверенитета
  • AFP
  • © Safin HAMID

«Принятые меры были осуществлены в целях мощной защиты суверенитета и безопасности страны», — говорится в заявлении.

Канаани добавил, что действия были справедливым наказанием нарушителям безопасности Ирана.

Ранее Корпус стражей Исламской революции взял ответственность за атаки по иракскому Эрбилю.

По словам КСИР, атаки по нескольким объектам в Эрбиле были проведены в ответ на недавние теракты, совершённые на иранской территории.

В свою очередь, в иракском МИД заявили, что обстрел иранскими силами Иракского Курдистана — автономного региона в составе Ирака — является агрессией против суверенитета и безопасности государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить