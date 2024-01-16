МИД Ирана: удары по Иракскому Курдистану нацелены на защиту суверенитета

Удары Ирана по Иракскому Курдистану нацелены на защиту суверенитета и безопасности. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.

«Принятые меры были осуществлены в целях мощной защиты суверенитета и безопасности страны», — говорится в заявлении.

Канаани добавил, что действия были справедливым наказанием нарушителям безопасности Ирана.

Ранее Корпус стражей Исламской революции взял ответственность за атаки по иракскому Эрбилю.

По словам КСИР, атаки по нескольким объектам в Эрбиле были проведены в ответ на недавние теракты, совершённые на иранской территории.

В свою очередь, в иракском МИД заявили, что обстрел иранскими силами Иракского Курдистана — автономного региона в составе Ирака — является агрессией против суверенитета и безопасности государства.