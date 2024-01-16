RT в Telegram
Подпишись

Shafaq News: КСИР взял ответственность за атаки по иракскому Эрбилю

КСИР заявил об уничтожении баз антииранских группировок в иракском Эрбиле

Короткая ссылка
Корпус стражей Исламской революции Ирана взял на себя ответственность за баллистические атаки по иракскому городу Эрбиль.

Об этом сообщает иракское агентство Shafaq News.  

Отмечается, что КСИР были уничтожены базы антииранских террористических группировок.

Ранее несколько взрывов произошло в районе консульства США и аэропорта в столице Иракского Курдистана Эрбиле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить