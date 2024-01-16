Shafaq News: КСИР взял ответственность за атаки по иракскому Эрбилю

КСИР заявил об уничтожении баз антииранских группировок в иракском Эрбиле

Корпус стражей Исламской революции Ирана взял на себя ответственность за баллистические атаки по иракскому городу Эрбиль.

Об этом сообщает иракское агентство Shafaq News. Отмечается, что КСИР были уничтожены базы антииранских террористических группировок. Ранее несколько взрывов произошло в районе консульства США и аэропорта в столице Иракского Курдистана Эрбиле.