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РИА Новости: у консульства США в столице Иракского Курдистана прогремели взрывы

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Несколько взрывов произошли в районе консульства США и аэропорта в столице Иракского Курдистана Эрбиле.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности. 

«Несколько взрывов прогремели в Эрбиле рядом с консульством США и аэропортом на севере Ирака», — передаёт агентство.

Ранее экс-офицер армии США Скотт Беннетт выразил мнение, что западные военные базы будут чаще атаковаться на Ближнем Востоке.

Также в Госдепе США заявили, что обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии на территории страны.

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