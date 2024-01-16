РИА Новости: у консульства США в столице Иракского Курдистана прогремели взрывы
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности.
«Несколько взрывов прогремели в Эрбиле рядом с консульством США и аэропортом на севере Ирака», — передаёт агентство.
Ранее экс-офицер армии США Скотт Беннетт выразил мнение, что западные военные базы будут чаще атаковаться на Ближнем Востоке.
Также в Госдепе США заявили, что обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии на территории страны.