РИА Новости: у консульства США в столице Иракского Курдистана прогремели взрывы

Несколько взрывов произошли в районе консульства США и аэропорта в столице Иракского Курдистана Эрбиле.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности.

«Несколько взрывов прогремели в Эрбиле рядом с консульством США и аэропортом на севере Ирака», — передаёт агентство.

Ранее экс-офицер армии США Скотт Беннетт выразил мнение, что западные военные базы будут чаще атаковаться на Ближнем Востоке.

Также в Госдепе США заявили, что обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии на территории страны.