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Экс-офицер США: западные военные базы будут чаще атаковаться на Ближнем Востоке

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Военные базы Запада в Сирии, Ираке и Катаре всё чаще будут подвергаться атакам, огневая мощь Соединённых Штатов уже никого не пугает, считает экс-офицер армии США Скотт Беннетт.

Такое мнение он выразил в эфире RT.

«Мы действительно станем свидетелями атак со стороны «Хезболлы», ХАМАС, Сирии, иракских нерегулярных сил… Американские и британские корабли пойдут на дно [у берегов] сектора Газа или Средиземного моря. И Красного моря тоже», — сказал бывший военный.

Он напомнил, что «на дворе не 2003 год».

«Тогда мир вынес уроки и понял, что либо ты даёшь отпор жестокому задире с замашками каннибала и маньяка, либо он тебя пожирает, как это было с Афганистаном, Ираком и Ливией», — добавил Беннетт.

По мнению бывшего старшего аналитика по вопросам политики безопасности в аппарате министра обороны США Майкла Малуфа, после атаки на Йемен ситуация может выйти из-под контроля, а война — разрастись и охватить как минимум три-четыре фронта.

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