Экс-аналитик Пентагона: после атаки на Йемен ситуация может выйти из-под контроля

После атаки на Йемен ситуация может выйти из-под контроля, а война — разрастись и охватить как минимум три-четыре фронта, считает Майкл Малуф, бывший старший аналитик по вопросам политики безопасности в аппарате министра обороны США.

«Необходимо представить конгрессу отчёт [о причинах атаки]. Но взгляните на текущую ситуацию в конгрессе. Там сейчас такая неразбериха, что на этом вопросе вообще [пока] не сосредоточились», — сказал он в эфире RT.

Малуф считает, что США сейчас в затруднительном положении с точки зрения и боеспособности, и соблюдения субординации.

«Нетаньяху держит Соединённые Штаты сами знаете за какое место и подталкивает нас к прямому вовлечению в войну. Он полон решимости расширить её масштаб», — сказал эксперт.

Кроме того, по мнению экс-аналитика, из-за внезапного обострения ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе Иран может принять ответные меры и перекрыть Ормузский пролив.

В ночь на 12 января Йемен атаковали военные из объединённой группировки США, Великобритании, Канады, Австралии, Нидерландов и Бахрейна. По данным командования ВВС США, в ходе атаки было выпущено более 100 крылатых ракет и управляемых бомб. По заявлению Пентагона, целями удара стали военные объекты, связанные с запусками дронов и ракет по судам в Красном море.

Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.